У Нью-Йорку пасажирський літак Air Canada зіткнувся з пожежною машиною під час посадки – відео

08:25, 23 березня 2026
Інцидент стався в аеропорту Ла-Гуардія: постраждали рятувальники, а польоти тимчасово призупинили через надзвичайну ситуацію.
У Нью-Йорку пасажирський літак Air Canada Express під час посадки зіткнувся з пожежним автомобілем на злітно-посадковій смузі аеропорту Ла-Гуардія, внаслідок чого щонайменше двоє поліцейських портової адміністрації отримали серйозні поранення. Про це повідомляє New York Post.

Повідомляється, що машини екстреної допомоги заполонили злітно-посадкову смугу №4 в аеропорту Квінз після того, як регіональний літак, що летів з Монреаля, врізався в пожежну машину незадовго до 23:40.

З’явилися відео з місця події, на яких видно евакуацію пасажирів та роботу рятувальників. На неперевірених кадрах також зафіксовані пошкодження носової частини літака, яка після зіткнення нахилилася. Достовірність цих відео наразі не підтверджена.

За інформацією New York Post, четверо пожежників отримали важкі поранення. Йдеться про працівників управління порту, які перебували у пожежній машині.

Як зазначається, пожежний автомобіль отримав дозвіл перетнути злітно-посадкову смугу для реагування на інший рейс — United 737 Max, на борту якого оголосили надзвичайну ситуацію через сторонній запах, що спричинив нудоту у бортпровідників.

На борту літака Bombardier CRJ-900 перебувало сто пасажирів, їхній стан наразі оцінюється.

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) після інциденту запровадило тимчасову заборону на польоти в аеропорту Ла-Гуардія через надзвичайну ситуацію, зазначивши, що обмеження можуть бути продовжені.

США авіація

