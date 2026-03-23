  1. Видео

В Нью-Йорке пассажирский самолет Air Canada столкнулся с пожарной машиной во время посадки – видео

08:25, 23 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Инцидент произошел в аэропорту Ла-Гуардия: пострадали спасатели, а полеты временно приостановили из-за чрезвычайной ситуации.
Фото: New York Post
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Нью-Йорке пассажирский самолет Air Canada Express во время посадки столкнулся с пожарной машиной на взлетно-посадочной полосе аэропорта Ла-Гуардия, в результате чего по меньшей мере двое полицейских портовой администрации получили серьезные ранения. Об этом сообщает New York Post.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Сообщается, что машины экстренной помощи заполонили взлетно-посадочную полосу №4 в аэропорту Квинс после того, как региональный самолет, летевший из Монреаля, врезался в пожарную машину незадолго до 23:40.

Появились видео с места происшествия, на которых видна эвакуация пассажиров и работа спасателей. На непроверенных кадрах также зафиксированы повреждения носовой части самолета, которая после столкновения наклонилась. Достоверность этих видео пока не подтверждена.

По информации New York Post, четверо пожарных получили тяжелые ранения. Речь идет о сотрудниках управления порта, которые находились в пожарной машине.

Как отмечается, пожарный автомобиль получил разрешение пересечь взлетно-посадочную полосу для реагирования на другой рейс — United 737 Max, на борту которого объявили чрезвычайную ситуацию из-за постороннего запаха, вызвавшего тошноту у бортпроводников.

На борту самолета Bombardier CRJ-900 находилось сто пассажиров, их состояние в настоящее время выясняется.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) после инцидента ввело временный запрет на полеты в аэропорту Ла-Гуардия в связи с чрезвычайной ситуацией, отметив, что ограничения могут быть продлены.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США авиация

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ВККС и международные эксперты определили будущих судей ВАКС

От 205 претендентов до 22 финалистов: завершились собеседования в Высший антикоррупционный суд.

ВС: за военнослужащими сохраняется выплата до 100 тысяч гривен при лечении последствий ранения

КАС ВС разъяснил, что право на дополнительное вознаграждение в размере 100 000 грн сохраняется и во время лечения последствий ранения, если установлен их причинно-следственный связь с защитой Родины.

Воровство, контрабанда и разбои: почему апелляция в Киеве оставила преступников без наказания в деле, которое длилось более 15 лет

Суд подтвердил закрытие дела из‑за истечения сроков давности — несмотря на серию тяжких преступлений.

Комитет рассмотрит законопроект о предоставлении БЭБ права пользования закрытыми каналами связи

Проект закона завершает процесс передачи полномочий от ликвидированных подразделений налоговой милиции к БЭБ.

Верховная Рада планирует изъять из УПК норму о публикации повесток в СМИ

Парламент инициирует цифровизацию процедуры in absentia, предлагая онлайн-публикацию единственным официальным источником вызова.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]