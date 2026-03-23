В Нью-Йорке пассажирский самолет Air Canada столкнулся с пожарной машиной во время посадки – видео

Инцидент произошел в аэропорту Ла-Гуардия: пострадали спасатели, а полеты временно приостановили из-за чрезвычайной ситуации.

В Нью-Йорке пассажирский самолет Air Canada Express во время посадки столкнулся с пожарной машиной на взлетно-посадочной полосе аэропорта Ла-Гуардия, в результате чего по меньшей мере двое полицейских портовой администрации получили серьезные ранения. Об этом сообщает New York Post.

Сообщается, что машины экстренной помощи заполонили взлетно-посадочную полосу №4 в аэропорту Квинс после того, как региональный самолет, летевший из Монреаля, врезался в пожарную машину незадолго до 23:40.

Появились видео с места происшествия, на которых видна эвакуация пассажиров и работа спасателей. На непроверенных кадрах также зафиксированы повреждения носовой части самолета, которая после столкновения наклонилась. Достоверность этих видео пока не подтверждена.

По информации New York Post, четверо пожарных получили тяжелые ранения. Речь идет о сотрудниках управления порта, которые находились в пожарной машине.

Как отмечается, пожарный автомобиль получил разрешение пересечь взлетно-посадочную полосу для реагирования на другой рейс — United 737 Max, на борту которого объявили чрезвычайную ситуацию из-за постороннего запаха, вызвавшего тошноту у бортпроводников.

На борту самолета Bombardier CRJ-900 находилось сто пассажиров, их состояние в настоящее время выясняется.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) после инцидента ввело временный запрет на полеты в аэропорту Ла-Гуардия в связи с чрезвычайной ситуацией, отметив, что ограничения могут быть продлены.

