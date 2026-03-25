Як пережити перехід на літній час з найменшими наслідками для здоров’я — поради медиків

Як відомо, 29 березня о 03:00 годині стрілки годинників потрібно перевести на 1 годину вперед, тобто час зміниться з 03:00 на 04:00.

Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб дав кілька порад, як пережити перехід на літній час з найменшими наслідками для здоров'я.

Переведення стрілок завжди загрожує зміною ритму життя, а отже додатковим стресом. Справитися з ним допоможуть кілька простих кроків:

Свіже повітря

Свіже повітря і регулярні прогулянки повинні бути невід'ємною частиною здорового способу життя кожної людини. Незалежно від того, гряде перехід на літній час або людина взагалі живе в країні, де стрілки годинника ніколи не переводять (а є і такі країни). Однак, коли попереду - зміна режиму дня, піші прогулянки повинні стати невід'ємною частиною вашого способу життя. Як мінімум за тиждень до переведення стрілок на літній час.

Лягайте раніше

Приблизно за тиждень до майбутнього переведення годинників варто почати лягати спати раніше. Таким чином ваш організм зможе заздалегідь адаптуватися до переведення годинників на літній час і прийдешнього зрушення в розпорядку дня.

Знижуйте навантаження

Як би смішно це не звучало, але постарайтеся уникати стресу і знижувати навантаження на мозок і нервову систему в дні, що передують переведенню годинників, а також в перші тижні після нього. Дослідники з'ясували, що в перші дні після переведення стрілок на літній час кількість нещасних випадків на виробництвах зростає на 5%. Варто дати організму можливість пристосуватися до нового розпорядку дня. Особливо це актуально для людей похилого віку та тих, хто страждає від захворювань серцево-судинної системи. Ризик інсультів після переходу на літній час зростає на 8%.

Увага до їжі

Постарайтеся не посилювати стрес, який викликає в організмі перехід на літній час, додатковим стресом від неправильного харчування. Варто виключити жирну і гостру їжу, їсти поменше солодкого. Оскільки після зими натуральні овочі з вітамінами не знайти, логічно почати приймати вітаміни в таблетках.

Не сідайте за кермо

Вищезазначена рекомендація про піші прогулянки відмінно поєднується з рекомендацією не сідати за кермо в перші дні після переведення годинників на літній час. Порушення режиму, брак сну можуть спровокувати стан, в якому краще не управляти машиною. Згідно зі статистикою, в перші дні після переведення годинників кількість ДТП на дорогах зростає.

Відмовтеся від кави і алкоголю

Медики також рекомендують в перші дні після переходу на літній час відмовитися від кави і алкогольних напоїв. Вони можуть негативно впливати на нервову систему і посилити стрес від зміни розпорядку дня.

