  1. Общество

Как пережить переход на летнее время с наименьшими последствиями для здоровья — советы медиков

23:59, 25 марта 2026
Перевод часов всегда связан с изменением ритма жизни, а значит — дополнительным стрессом.
Как известно, 29 марта в 03:00 стрелки часов нужно перевести на 1 час вперед, то есть время изменится с 03:00 на 04:00.

Тернопольский областной центр контроля и профилактики болезней дал несколько советов, как пережить переход на летнее время с наименьшими последствиями для здоровья.

Перевод часов всегда связан с изменением ритма жизни, а значит — дополнительным стрессом. Справиться с ним помогут несколько простых шагов:

Свежий воздух

Свежий воздух и регулярные прогулки должны быть неотъемлемой частью здорового образа жизни каждого человека. Независимо от того, предстоит переход на летнее время или человек вообще живет в стране, где часы не переводят. Однако, когда впереди — смена режима дня, пешие прогулки должны стать обязательной частью вашей жизни как минимум за неделю до перевода часов.

Ложитесь раньше

Примерно за неделю до перевода часов стоит начать ложиться спать раньше. Таким образом организм сможет заранее адаптироваться к изменению времени и будущему смещению распорядка дня.

Снижайте нагрузку

Как бы странно это ни звучало, постарайтесь избегать стресса и снижать нагрузку на мозг и нервную систему в дни, предшествующие переводу часов, а также в первые недели после него. Исследования показывают, что в первые дни после перехода на летнее время количество несчастных случаев на производстве увеличивается на 5%. Организму нужно время, чтобы адаптироваться к новому режиму. Особенно это важно для пожилых людей и тех, кто страдает заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Риск инсультов после перехода на летнее время возрастает на 8%.

Внимание к питанию

Постарайтесь не усиливать стресс, который вызывает переход на летнее время, неправильным питанием. Стоит исключить жирную и острую пищу, есть меньше сладкого. Поскольку после зимы сложно найти натуральные овощи с витаминами, логично начать принимать витаминные комплексы.

Не садитесь за руль

Эта рекомендация хорошо сочетается с советом больше гулять. В первые дни после перевода часов лучше отказаться от вождения. Нарушение режима и недосып могут привести к состоянию, при котором управлять автомобилем небезопасно. По статистике, в первые дни после перевода часов количество ДТП увеличивается.

Откажитесь от кофе и алкоголя

Медики также советуют в первые дни после перехода на летнее время отказаться от кофе и алкоголя. Они могут негативно влиять на нервную систему и усиливать стресс от изменения режима дня.

