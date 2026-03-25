В Ізмаїлі 15-річний учень «замінував» школу – особу підлітка встановили менш ніж за годину

23:12, 25 березня 2026
Правоохоронці евакуювали працівників, перевірили будівлю — вибухонебезпечних предметів не виявили.
В Ізмаїлі 15-річний учень «замінував» школу – особу підлітка встановили менш ніж за годину
Поліція Ізмаїла швидко з’ясувала, що повідомлення про замінування навчального закладу виявилося жартом 15-річного місцевого учня. За свої дії підліток може отримати примусові заходи виховного характеру.

За даними правоохоронців, до поліції надійшло повідомлення про нібито замінування однієї зі шкіл Ізмаїла. На місце оперативно прибули правоохоронці та медики.

Поліцейські провели евакуацію працівників закладу та обстежили будівлю й прилеглу територію. Вибухонебезпечних предметів чи речовин не виявлено.

Менше ніж за годину оперативники встановили особу, яка зробила неправдиве повідомлення. Ним виявився учень того ж навчального закладу, який пояснив, що вирішив пожартувати.

Мобільний телефон, з якого надійшло повідомлення, вилучено. Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 259 КК України — завідомо неправдиве повідомлення про вибух, що загрожує людям або майну.

Оскільки хлопець не досяг віку кримінальної відповідальності, щодо нього можуть застосовуватися примусові заходи виховного характеру за рішенням суду.

поліція діти Одеса школа

