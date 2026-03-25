В Измаиле 15-летний школьник «заминировал» школу — личность подростка установили менее чем за час

Правоохранители эвакуировали сотрудников, проверили здание — взрывоопасных предметов не обнаружили.

Полиция Измаила быстро выяснила, что сообщение о заминировании учебного заведения оказалось шуткой 15-летнего местного ученика. За свои действия подросток может получить принудительные меры воспитательного характера.

По данным правоохранителей, в полицию поступило сообщение о якобы заминировании одной из школ Измаила. На место оперативно прибыли правоохранители и медики.

Полицейские провели эвакуацию работников учреждения и обследовали здание и прилегающую территорию. Взрывоопасных предметов или веществ обнаружено не было.

Менее чем за час оперативники установили личность человека, сделавшего ложное сообщение. Им оказался ученик того же учебного заведения, который объяснил, что решил пошутить.

Мобильный телефон, с которого поступило сообщение, изъят. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 259 УК Украины — заведомо ложное сообщение о взрыве, угрожающем людям или имуществу.

Поскольку парень не достиг возраста уголовной ответственности, в отношении него могут применяться принудительные меры воспитательного характера по решению суда.

