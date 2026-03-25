США пов’язують гарантії безпеки з відмовою України від Донбасу — Зеленський

21:41, 25 березня 2026
Президент заявив, що Штати пропонують надати Україні гарантії безпеки лише за умови відмови Києва від Донбасу.
Президент Володимир Зеленський заявив, що США пропонують надати Україні гарантії безпеки для мирної угоди лише за умови відмови Києва від Донбасу. Про це він повідомив в інтерв’ю агентству Reuters.

За словами Глави держави, на позицію Штатів впливає ситуація на Близькому Сході, зокрема протистояння з Іраном.

Президент наголосив, що Україна потребує надійних міжнародних гарантій безпеки, аби запобігти відновленню бойових дій у майбутньому.

«Американці готові фіналізувати ці гарантії на високому рівні, щойно Україна буде готова вийти з Донбасу», — сказав він. Водночас Зеленський застеріг, що такий крок підірве безпеку як України, так і Європи, адже передасть Росії потужні оборонні позиції регіону.

За його словами, американська сторона готова завершити угоду про гарантії безпеки після виконання цієї умови.

Окремо Президент висловив думку, що Росія розраховує на втрату інтересу США до переговорів і їхній можливий вихід із процесу.

Після масованих обстрілів українських міст Зеленський подякував адміністрації Трампа за продовження постачання систем ППО Patriot, попри зростання попиту на них через ситуацію в Перській затоці. Водночас він підкреслив, що обсяг цих поставок залишається недостатнім.

Президент також повідомив про прогрес у виробництві українських далекобійних ракет і дронів, що дає змогу завдавати ударів у глибокому тилу Росії у відповідь на атаки по українських містах.

