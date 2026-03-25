США пов’язують гарантії безпеки з відмовою України від Донбасу — Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що США пропонують надати Україні гарантії безпеки для мирної угоди лише за умови відмови Києва від Донбасу. Про це він повідомив в інтерв’ю агентству Reuters.

За словами Глави держави, на позицію Штатів впливає ситуація на Близькому Сході, зокрема протистояння з Іраном.

Президент наголосив, що Україна потребує надійних міжнародних гарантій безпеки, аби запобігти відновленню бойових дій у майбутньому.

«Американці готові фіналізувати ці гарантії на високому рівні, щойно Україна буде готова вийти з Донбасу», — сказав він. Водночас Зеленський застеріг, що такий крок підірве безпеку як України, так і Європи, адже передасть Росії потужні оборонні позиції регіону.

Окремо Президент висловив думку, що Росія розраховує на втрату інтересу США до переговорів і їхній можливий вихід із процесу.

Після масованих обстрілів українських міст Зеленський подякував адміністрації Трампа за продовження постачання систем ППО Patriot, попри зростання попиту на них через ситуацію в Перській затоці. Водночас він підкреслив, що обсяг цих поставок залишається недостатнім.

Президент також повідомив про прогрес у виробництві українських далекобійних ракет і дронів, що дає змогу завдавати ударів у глибокому тилу Росії у відповідь на атаки по українських містах.

