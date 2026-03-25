США связывают гарантии безопасности с отказом Украины от Донбасса — Зеленский

Президент заявил, что США предлагают предоставить Украине гарантии безопасности только при условии отказа Киева от Донбасса.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Владимир Зеленский заявил, что США предлагают предоставить Украине гарантии безопасности для мирного соглашения только при условии отказа Киева от Донбасса. Об этом он сообщил в интервью агентству Reuters.

По словам главы государства, на позицию США влияет ситуация на Ближнем Востоке, в частности противостояние с Ираном.

Президент подчеркнул, что Украина нуждается в надежных международных гарантиях безопасности, чтобы предотвратить возобновление боевых действий в будущем.

«Американцы готовы финализировать эти гарантии на высоком уровне, как только Украина будет готова выйти из Донбасса», — сказал он. В то же время Зеленский предупредил, что такой шаг подорвет безопасность как Украины, так и Европы, поскольку передаст России мощные оборонные позиции региона.

По его словам, американская сторона готова завершить соглашение о гарантиях безопасности после выполнения этого условия.

Отдельно президент высказал мнение, что Россия рассчитывает на потерю интереса США к переговорам и их возможный выход из процесса.

После массированных обстрелов украинских городов Зеленский поблагодарил администрацию Трампа за продолжение поставок систем ПВО Patriot, несмотря на рост спроса на них из-за ситуации в Персидском заливе. В то же время он подчеркнул, что объем этих поставок остается недостаточным.

Президент также сообщил о прогрессе в производстве украинских дальнобойных ракет и дронов, что позволяет наносить удары в глубоком тылу России в ответ на атаки по украинским городам.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.