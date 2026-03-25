США связывают гарантии безопасности с отказом Украины от Донбасса — Зеленский

21:41, 25 марта 2026
Президент заявил, что США предлагают предоставить Украине гарантии безопасности только при условии отказа Киева от Донбасса.
Президент Владимир Зеленский заявил, что США предлагают предоставить Украине гарантии безопасности для мирного соглашения только при условии отказа Киева от Донбасса. Об этом он сообщил в интервью агентству Reuters.

По словам главы государства, на позицию США влияет ситуация на Ближнем Востоке, в частности противостояние с Ираном.

Президент подчеркнул, что Украина нуждается в надежных международных гарантиях безопасности, чтобы предотвратить возобновление боевых действий в будущем.

«Американцы готовы финализировать эти гарантии на высоком уровне, как только Украина будет готова выйти из Донбасса», — сказал он. В то же время Зеленский предупредил, что такой шаг подорвет безопасность как Украины, так и Европы, поскольку передаст России мощные оборонные позиции региона.

По его словам, американская сторона готова завершить соглашение о гарантиях безопасности после выполнения этого условия.

Отдельно президент высказал мнение, что Россия рассчитывает на потерю интереса США к переговорам и их возможный выход из процесса.

После массированных обстрелов украинских городов Зеленский поблагодарил администрацию Трампа за продолжение поставок систем ПВО Patriot, несмотря на рост спроса на них из-за ситуации в Персидском заливе. В то же время он подчеркнул, что объем этих поставок остается недостаточным.

Президент также сообщил о прогрессе в производстве украинских дальнобойных ракет и дронов, что позволяет наносить удары в глубоком тылу России в ответ на атаки по украинским городам.

