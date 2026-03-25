  1. Судова практика
  2. / В Україні

У Житомирській області суд покарав чоловіка, який шантажував колишню інтимними відео

21:16, 25 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У Бердичеві чоловіка засудили до 7 років ув’язнення за вимагання грошей у колишньої партнерки під загрозою оприлюднення інтимного відео.
фото: ТУ ДСА в Житомирській областi
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Бердичівський міськрайонний суд виніс вирок, яким визнав підсудного винним у вимаганні, вчиненому під час дії воєнного стану (ч. 4 ст. 189 КК України), та призначив йому покарання у вигляді семи років позбавлення волі з конфіскацією майна, за винятком житла. Про це повідомили у суді. 

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Згідно з матеріалами справи, 54-річний мешканець Андрушівщини вимагав у своєї колишньої партнерки значну суму грошей, погрожуючи у разі відмови оприлюднити інтимне відео з її участю — зокрема, продемонструвати його родичам та поширити у соціальних мережах. Після того як жінка перерахувала на банківську картку обвинуваченого 10 тисяч гривень, він не припинив тиск і почав вимагати ще 70 тисяч гривень та 8 тисяч доларів США. Водночас чоловік обіцяв знищити компрометуючі матеріали після отримання всієї суми.

У суді обвинувачений своєї вини не визнав, пояснивши, що звертався до потерпілої з вимогою повернути кошти, які, за його словами, витратив на неї та її бізнес під час їхніх стосунків і спільних планів на майбутнє.

Оцінивши всі надані докази в їх сукупності, зокрема й скриншоти переписки сторін у месенджері Telegram, суд дійшов висновку, що вина обвинуваченого повністю доведена. Його дії кваліфіковано за ч. 4 ст. 189 КК України як вимагання — тобто вимога передачі чужого майна під загрозою розголошення відомостей, які потерпіла бажала зберегти в таємниці, вчинена в умовах воєнного стану.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів. До набрання рішенням законної сили суд залишив обвинуваченому чинний запобіжний захід у вигляді застави (справа № 272/475/25).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд судова практика вирок Житомирська область

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]