У Житомирській області суд покарав чоловіка, який шантажував колишню інтимними відео

У Бердичеві чоловіка засудили до 7 років ув’язнення за вимагання грошей у колишньої партнерки під загрозою оприлюднення інтимного відео.

Бердичівський міськрайонний суд виніс вирок, яким визнав підсудного винним у вимаганні, вчиненому під час дії воєнного стану (ч. 4 ст. 189 КК України), та призначив йому покарання у вигляді семи років позбавлення волі з конфіскацією майна, за винятком житла. Про це повідомили у суді.

Згідно з матеріалами справи, 54-річний мешканець Андрушівщини вимагав у своєї колишньої партнерки значну суму грошей, погрожуючи у разі відмови оприлюднити інтимне відео з її участю — зокрема, продемонструвати його родичам та поширити у соціальних мережах. Після того як жінка перерахувала на банківську картку обвинуваченого 10 тисяч гривень, він не припинив тиск і почав вимагати ще 70 тисяч гривень та 8 тисяч доларів США. Водночас чоловік обіцяв знищити компрометуючі матеріали після отримання всієї суми.

У суді обвинувачений своєї вини не визнав, пояснивши, що звертався до потерпілої з вимогою повернути кошти, які, за його словами, витратив на неї та її бізнес під час їхніх стосунків і спільних планів на майбутнє.

Оцінивши всі надані докази в їх сукупності, зокрема й скриншоти переписки сторін у месенджері Telegram, суд дійшов висновку, що вина обвинуваченого повністю доведена. Його дії кваліфіковано за ч. 4 ст. 189 КК України як вимагання — тобто вимога передачі чужого майна під загрозою розголошення відомостей, які потерпіла бажала зберегти в таємниці, вчинена в умовах воєнного стану.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів. До набрання рішенням законної сили суд залишив обвинуваченому чинний запобіжний захід у вигляді застави (справа № 272/475/25).

