В Житомирской области суд наказал мужчину, который шантажировал бывшую интимным видео

21:16, 25 марта 2026
В Бердичеве мужчину приговорили к 7 годам тюрьмы за вымогание денег у бывшей партнерши под угрозой обнародования интимного видео.
Бердичевский горрайонный суд вынес приговор, которым признал подсудимого виновным в вымогательстве, совершенном во время действия военного положения (ч. 4 ст. 189 УК Украины), и назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы с конфискацией имущества, за исключением жилья. Об этом сообщили в суде.

Согласно материалам дела, 54-летний житель Андрушевщины требовал у своей бывшей партнерши значительную сумму денег, угрожая в случае отказа обнародовать интимное видео с ее участием, в частности, продемонстрировать его родственникам и распространить в социальных сетях. После того как женщина перечислила на банковскую карточку обвиняемого 10 тысяч гривен, он не прекратил давление и потребовал еще 70 тысяч гривен и 8 тысяч долларов США. В то же время мужчина обещал уничтожить компрометирующие материалы после получения всей суммы.

В суде обвиняемый своей вины не признал, объяснив, что обращался к потерпевшей с требованием вернуть средства, которые, по его словам, потратил на нее и ее бизнес во время их отношений и совместных планов на будущее.

Оценив все предоставленные доказательства в их совокупности, в том числе скриншоты переписки сторон в мессенджере Telegram, суд пришел к выводу, что вина обвиняемого полностью доказана. Его действия квалифицированы по ч. 4 ст. 189 УК Украины как вымогательство - т.е. требование передачи чужого имущества под угрозой разглашения сведений, которые потерпевшая желала сохранить в тайне, совершено в условиях военного положения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 30 дней. До вступления решения в законную силу суд оставил обвиняемому действующую меру пресечения в виде залога (дело № 272/475/25).

суд судебная практика приговор Житомирская область

