В Одесі стріляли у поліцейських: введено спецоперацію для затримання нападника, відео

Чоловік вистрілив у співробітників поліції під час перевірки документів.

В Одесі чоловік відкрив вогонь по поліцейських під час перевірки документів.

Спочатку стало відомо, що невідомий на білому автомобілі стріляв з автомата по співробітниках поліції. На місці стрілянини перебуває багато правоохоронців.

У поліції уточнили, що подія сталася під час перевірки документів у водія. Він раптово відкрив вогонь по поліцейських. Двох співробітників поранено. Їм надають необхідну медичну допомогу.

«Для затримання чоловіка введено спеціальну поліцейську операцію. Відомо, що він перебуває в розшуку за ухилення від мобілізації. На місці працює слідчо-оперативна група та інші профільні служби. Детальнішу інформацію буде надано згодом», — повідомили правоохоронці.

