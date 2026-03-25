В Одессе стреляли в полицейских: введена спецоперация для задержанию нападающего, видео

23:10, 25 марта 2026
Мужчина выстрелил в сотрудников полиции во время проверки документов.
фото: полиция
В Одессе мужчина открыл огонь по полицейским во время проверки документов.

Первоначально стало известно, что неизвестный на белом автомобиле стрелял из автомата в сотрудников полиции. На месте стрельбы много правоохранителей.

В полиции уточнили, что происшествие произошло во время проверки документов у водителя. Он внезапно открыл огонь по полицейским. Двое сотрудников ранены. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

«Для задержания мужчины введена специальная полицейская операция. Известно, что он находится в розыске за уклонение от мобилизации. На месте работают следственно-оперативная группа и другие профильные службы. Более подробная информация будет предоставлена ​​впоследствии», – рассказали правоохранители.

полиция Одесса

