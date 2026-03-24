У Києві відкрили пам’ятний знак на честь співробітників СБУ – фото та відео

22:36, 24 березня 2026
На знаку зображено гравійований меч без кольору, а також стилізовану під вибух квітку бавовни.
У Києві відкрили пам’ятний знак на честь співробітників Служби безпеки України, які беруть участь у відсічі російській агресії. Меморіал встановили на Алеї захисників під Аркою Свободи українського народу.

Під час церемонії т.в.о. голови СБУ генерал-майор Євгеній Хмара наголосив, що Служба безпеки разом із іншими складовими Сил оборони з перших днів повномасштабної війни протидіє ворогу.

«Воля не дається задарма. Її необхідно постійно виборювати і захищати. Служба безпеки України разом з іншими складовими Сил оборони з перших днів війни дає відсіч ворогу. Ми тримаємо удар, атакуємо у відповідь і готові боронити країну стільки, скільки потрібно. Бійці СБУ нищать ворога на фронті у промислових масштабах і перетворюють їхню «аналоговнєтну» техніку на тонни металобрухту, а далекобійні удари – руйнують військово-економічний потенціал ворога», – зазначив Євгеній Хмара.

З початку повномасштабного вторгнення, як повідомили в СБУ, викрито 141 агентурну мережу, а з 2025 року запобігли 195 злочинам із використанням вибухівки.

Пам’ятний знак СБУ став 22-м на Алеї захисників, яку започаткували Генеральний штаб ЗСУ спільно з платформою «Культурні сили». Вона покликана вшанувати внесок різних підрозділів у боротьбу проти російської агресії.

На знаку зображено гравійований меч без кольору – символ тихої, масштабної та точної роботи, а також стилізовану під вибух квітку бавовни. Вона символізує унікальні спецоперації СБУ, під час яких на ворожих об’єктах спалахує «бавовна», що вже давно стала візитівкою Служби.

СБУ Київ

