В Киеве открыли памятный знак в честь сотрудников СБУ – фото и видео

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве открыли памятный знак в честь сотрудников Службы безопасности Украины, которые участвуют в отражении российской агрессии. Мемориал установили на Аллее защитников под Аркой Свободы украинского народа.

Во время церемонии и.о. главы СБУ генерал-майор Евгений Хмара отметил, что Служба безопасности вместе с другими составляющими Сил обороны с первых дней полномасштабной войны противостоит врагу.

«Свобода не дается даром. Ее необходимо постоянно завоевывать и защищать. Служба безопасности Украины вместе с другими составляющими Сил обороны с первых дней войны дает отпор врагу. Мы держим удар, атакуем в ответ и готовы защищать страну столько, сколько потребуется. Бойцы СБУ уничтожают врага на фронте в промышленных масштабах и превращают их «аналоговнетную» технику в тонны металлолома, а дальнобойные удары – разрушают военно-экономический потенциал врага», – отметил Евгений Хмара.

С начала полномасштабного вторжения, как сообщили в СБУ, выявлено 141 агентурную сеть, а с 2025 года предотвращено 195 преступлений с использованием взрывчатки.

Памятный знак СБУ стал 22-м на Аллее защитников, которую основали Генеральный штаб ВСУ совместно с платформой «Культурные силы». Она призвана почтить вклад различных подразделений в борьбу против российской агрессии.

На знаке изображен гравированный меч без цвета – символ тихой, масштабной и точной работы, а также стилизованный под взрыв цветок хлопка. Он символизирует уникальные спецоперации СБУ, во время которых на вражеских объектах вспыхивает «хлопок», который уже давно стал визитной карточкой Службы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.