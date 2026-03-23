У Києві хлопець упав у покинутій будівлі на Поштовій та «провалився в минуле» — на вулицю часів Русі

Юнак впав у 5-метрову яму й опинився на вулиці доби України-Русі ХI–XII століття.

На Поштовій площі у Києві юнак після падіння з висоти близько п’яти метрів опинився на території археологічної пам’ятки — вулиці доби України-Русі XI–XII століть, відкритої під час розкопок у 2015 році.

Інцидент стався у покинутій будівлі в Подільському районі. За попередніми даними, хлопець не помітив небезпечної ділянки та провалився вниз.

Як вказує ДСНС, повідомлення про подію надійшло до служби порятунку від друзів потерпілого, які стали свідками падіння.

Про те, що хлопець опинився на місці пам’ятки археології та історії національного значення, де у 2015 році була розкопана вулиця доби України-Русі ХI–XII століття, він дізнався вже по факту.

На місце прибули рятувальники, медики та правоохоронці. Під час обстеження території юнак самостійно зміг вибратися на поверхню.

Медичної допомоги він не потребував. Після інциденту з ним провели профілактичну бесіду щодо небезпеки відвідування покинутих об’єктів.

