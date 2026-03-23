В Киеве парень упал в заброшенном здании на Почтовой и «провалился в прошлое» — на улицу времен Руси

19:36, 23 марта 2026
Юноша упал в 5-метровую яму и оказался на улице эпохи Украины-Руси XI–XII века.
В Киеве парень упал в заброшенном здании на Почтовой и «провалился в прошлое» — на улицу времен Руси
На Почтовой площади в Киеве юноша после падения с высоты около пяти метров оказался на территории археологического памятника — улицы эпохи Украины-Руси XI–XII веков, открытой во время раскопок в 2015 году.

Инцидент произошел в заброшенном здании в Подольском районе. По предварительным данным, парень не заметил опасного участка и провалился вниз.

Как указывает ГСЧС, сообщение о событии поступило в службу спасения от друзей пострадавшего, которые стали свидетелями падения.

О том, что парень оказался на месте памятника археологии и истории национального значения, где в 2015 году была раскопана улица эпохи Украины-Руси XI–XII века, он узнал уже по факту.

На место прибыли спасатели, медики и правоохранители. Во время обследования территории юноша самостоятельно смог выбраться на поверхность.

Медицинской помощи он не нуждался. После инцидента с ним провели профилактическую беседу относительно опасности посещения заброшенных объектов.

ГСЧС Киев

