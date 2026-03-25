В Одесі посадовець НААН організував схему незаконної відстрочки від мобілізації

21:29, 25 березня 2026
Посадовець НААН отримав 3000 доларів від знайомої призовника за сприяння у фіктивному працевлаштуванні до інституту.
В Одесі викрито посадовця НААН, якого підозрюють в організації схеми незаконної відстрочки від мобілізації. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, представника керівництва Селекційно-генетичного інституту Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення НААН затримали під час одержання неправомірної вигоди.

«Він отримав 3000 доларів США від знайомої призовника за сприяння у фіктивному працевлаштуванні до інституту. Це дало можливість чоловіку оформити відстрочку від мобілізації строком на один рік - до початку 2027 року. Насправді ж він працював на іншому підприємстві, а в установі значився лише за документами», - заявили в ОГП.

24 березня посадовцю повідомили про підозру.

Одеська обласна прокуратура готує клопотання до суду про обрання запобіжного заходу та відсторонення його від займаної посади.

ОГП Одеса мобілізація відстрочка

XX з'їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

