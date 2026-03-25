В Одессе чиновник НААН организовал схему незаконной отсрочки от мобилизации

Чиновник НААН получил 3000 долларов от знакомой призывника за содействие в фиктивном трудоустройстве в институт.

В Одессе разоблачен чиновник НААН, которого подозревают в организации схемы незаконной отсрочки от мобилизации. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, представителя руководства Селекционно-генетического института Национального центра семеноводства и сортоизучения НААН задержали при получении неправомерной выгоды.

«Он получил 3000 долларов США от знакомой призывника за содействие в фиктивном трудоустройстве в институт. Это дало возможность мужчине оформить отсрочку от мобилизации сроком на один год — до начала 2027 года. На самом деле он работал на другом предприятии, а в учреждении числился лишь по документам», — заявили в ОГП.

24 марта чиновнику сообщили о подозрении.

Одесская областная прокуратура готовит ходатайство в суд об избрании меры пресечения и отстранении его от занимаемой должности.

