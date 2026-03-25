На Одещині масштабний зсув ґрунту – частина вулиці з будинками сповзла до моря

07:36, 25 березня 2026
У Чорноморську в прибережній зоні стався обвал ґрунту, що призвів до руйнування доріг і житлових будинків.
На Одещині зафіксовано масштабний зсув ґрунту в прибережній частині Чорноморська. Частина вулиці разом із будівлями буквально сповзла вниз до моря, утворивши велике урвище. Місцеві мешканці описують масштаби руйнувань як катастрофічні.

У соцмережах опублікували кадри з місця події, на яких видно зруйновану дорогу, глибокі тріщини та провалля. ґрунт обвалився разом із інфраструктурою, залишивши крутий схил. Деякі будинки опинилися на самому краю урвища, інші — частково зруйновані або зсунуті вниз. Контраст між спокійним морем і масштабами руйнувань підкреслює серйозність ситуації.

Раніше повідомлялося, що на Одещині схили Санжійки сповзають у море.

