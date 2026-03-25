В Одесской области произошел масштабный оползень — часть улицы с домами сползла к морю

В Черноморске в прибрежной зоне произошел оползень, который привел к разрушению дорог и жилых домов.

В Одесской области зафиксирован масштабный оползень в прибрежной части Черноморска. Часть улицы вместе со зданиями буквально сползла вниз к морю, образовав большой обрыв. Местные жители описывают масштабы разрушений как катастрофические.

В соцсетях опубликовали кадры с места происшествия, на которых видно разрушенную дорогу, глубокие трещины и провалы. Почва обрушилась вместе с инфраструктурой, оставив крутой склон. Некоторые дома оказались на самом краю обрыва, другие — частично разрушены или сорваны вниз. Контраст между спокойным морем и масштабами разрушений подчеркивает серьезность ситуации.

Ранее сообщалось, что в Одесской области склоны Санжийки сползают в море.

