В Одесі авто ТЦК збило пенсіонерку – жінку шпиталізували

ДТП сталася на вул. Івана та Юрія Лип у Хаджибейському районі.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля ТЦК та пенсіонерки сталася сьогодні зранку у Хаджибейському районі Одеси. Постраждалу госпіталізовано для надання медичної допомоги, поліція з’ясовує обставини події.

Як зазначили в ТЦК, 25 березня на вул. Івана та Юрія Лип у Хаджибейському районі м. Одеси автомобіль ТЦК та СП збив пішохода – пенсіонерку. На місце події оперативно прибули працівники Національної поліції та медики екстреної допомоги. Жінку госпіталізовано до лікуварні.

В Одеському обласному ТЦК та СП повідомили: «За даним фактом керівництвом Одеського обласного ТЦК та СП призначено службову перевірку. Забезпечується повне сприяння правоохоронним органам для встановлення об’єктивної істини за фактом події».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.