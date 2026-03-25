В Одесі авто ТЦК збило пенсіонерку – жінку шпиталізували

18:20, 25 березня 2026
ДТП сталася на вул. Івана та Юрія Лип у Хаджибейському районі.
Дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля ТЦК та пенсіонерки сталася сьогодні зранку у Хаджибейському районі Одеси. Постраждалу госпіталізовано для надання медичної допомоги, поліція з’ясовує обставини події.

Як зазначили в ТЦК, 25 березня на вул. Івана та Юрія Лип у Хаджибейському районі м. Одеси автомобіль ТЦК та СП збив пішохода – пенсіонерку. На місце події оперативно прибули працівники Національної поліції та медики екстреної допомоги. Жінку госпіталізовано до лікуварні.

В Одеському обласному ТЦК та СП повідомили: «За даним фактом керівництвом Одеського обласного ТЦК та СП призначено службову перевірку. Забезпечується повне сприяння правоохоронним органам для встановлення об’єктивної істини за фактом події».

ДТП Одеса ТЦК

