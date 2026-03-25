В Одессе автомобиль ТЦК сбил пенсионерку – женщину госпитализировали

ДТП произошло на ул. Ивана и Юрия Лип в Хаджибейском районе.

Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля ТЦК и пенсионерки произошло сегодня утром в Хаджибейском районе Одессы. Пострадавшая госпитализирована для оказания медицинской помощи, полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Как отметили в ТЦК, 25 марта на ул. Ивана и Юрия Лип в Хаджибейском районе г. Одессы автомобиль ТЦК и СП сбил пешехода – пенсионерку. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Национальной полиции и медики скорой помощи. Женщину госпитализировали в больницу.

В Одесском областном ТЦК и СП сообщили: «По данному факту руководством Одесского областного ТЦК и СП назначена служебная проверка. Обеспечивается полное содействие правоохранительным органам для установления объективной истины по факту происшествия».

