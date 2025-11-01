ФОП отримав дохід під час відпустки або хвороби: чи порушує це умови спрощеної системи

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Податкова служба пояснює, чи порушує ФОП умови спрощеної системи, отримавши дохід під час відпустки або хвороби.

Зазначається, що відповідно до п. 295.5 ст. 295 Податкового кодексу № 2755-VI платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої витягом з Електронного реєстру листків непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.



Інформація про період щорічної відпустки і терміни тимчасової втрати працездатності з обов’язковим доданням витягу з Електронного реєстру листків непрацездатності подається за заявою у довільній формі.



Доходом платника єдиного податку є для фізичної особи – підприємця – дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст. 292 ПКУ.

При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, доходи у вигляді бюджетних грантів, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності.



Абзацом першим п. 292.6 ст. 292 ПКУ встановлено, що датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходження коштів платнику єдиного податку у грошовій (готівковій або безготівковій) формі, дата підписання платником єдиного податку акта приймання-передачі безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг).



Фізичні особи – підприємці – платники єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість, ведуть облік у довільній формі шляхом помісячного відображення отриманих доходів.



Облік доходів та витрат може вестися в паперовому та/або електронному вигляді, у тому числі через електронний кабінет.



Для цілей оподаткування платники податків зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, інформації, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.



Тобто, вся сума доходу, отриманого під час відпустки або хвороби фізичною особою – підприємцем – платником єдиного податку, в готівковій та безготівковій, матеріальній або нематеріальній формі відображається в обліку доходів, який ведеться у довільній формі, та податковій декларації платника єдиного податку. При цьому така особа зобов’язана сплатити єдиний податок за ставками та в порядку, визначеному ПКУ.



У разі виявлення відповідним контролюючим органом під час проведення перевірок порушень платником єдиного податку першої – третьої груп вимог, встановлених главою 1 «Спрощена система оподаткування, обліку та звітності» розд. XIV «Спеціальні податкові режими» ПКУ, анулювання реєстрації платника єдиного податку першої – третьої груп проводиться за рішенням такого органу, прийнятим на підставі акта перевірки, з першого числа місяця, наступного за кварталом, в якому допущено порушення.



Отже, на період відпустки чи лікарняного повинна бути припинена діяльність та відсутній дохід у платника єдиного податку першої або другої групи, який звільняється від сплати єдиного податку, оскільки ним не використовується праця найманих осіб.



Отримання доходу від підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем – платником єдиного податку першої або другої груп, яка не використовує працю найманих осіб, у періоді звільнення від сплати єдиного податку у зв’язку з відпусткою або хворобою, є порушенням умов перебування на спрощеній системі оподаткування, у разі відсутності документального підтвердження того, що це кошти за товари (послуги), поставлені до початку відпустки чи лікарняного, або ж раніше був укладений договір, який передбачає перерахування передоплати.



У такому випадку за рішенням контролюючого органу, прийнятим на підставі акта перевірки, може бути анульовано реєстрацію платника єдиного податку та оподатковано такий дохід за ставкою єдиного податку у розмірі 15 відс., якщо отримання такого доходу відповідає випадкам визначеним підпунктами 1 – 5 п. 293.4 ст. 293 ПКУ. В іншому випадку ставка 15 відс. не застосовується контролюючим органом.

