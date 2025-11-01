ФЛП получил доход во время отпуска или болезни: нарушает ли это условия упрощенной системы

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Налоговая служба разъясняет, нарушает ли ФЛП условия упрощённой системы, получив доход во время отпуска или болезни.

Указывается, что согласно п. 295.5 ст. 295 Налогового кодекса № 2755-VI плательщики единого налога первой и второй группы, не использующие труд наемных лиц, освобождаются от уплаты единого налога в течение одного календарного месяца в году на время отпуска, а также за период болезни, подтвержденной выпиской из Электронного реестра листков нетрудоспособности, если она длится 30 и более календарных дней.

Информация о периоде ежегодного отпуска и сроках временной нетрудоспособности с обязательным приложением выписки из Электронного реестра листков нетрудоспособности подаётся по заявлению в произвольной форме.

Доходом плательщика единого налога является для физического лица – предпринимателя – доход, полученный в течение налогового (отчетного) периода в денежной форме (наличной и/или безналичной); в материальной или нематериальной форме, определённой п. 292.3 ст. 292 НКУ.

При этом к доходу не относятся полученные таким физическим лицом пассивные доходы в виде процентов, дивидендов, роялти, страховые выплаты и возмещения, доходы в виде бюджетных грантов, а также доходы, полученные от продажи движимого и недвижимого имущества, которое принадлежит физическому лицу на праве собственности и используется в его хозяйственной деятельности.

Первым абзацем п. 292.6 ст. 292 НКУ установлено, что датой получения дохода плательщика единого налога является дата поступления средств плательщику единого налога в денежной (наличной или безналичной) форме, дата подписания плательщиком единого налога акта приёма-передачи безвозмездно полученных товаров (работ, услуг).

Физические лица – предприниматели – плательщики единого налога первой и второй групп, а также плательщики единого налога третьей группы, не являющиеся плательщиками налога на добавленную стоимость, ведут учёт в произвольной форме путём помесячного отображения полученных доходов.

Учёт доходов и расходов может вестись в бумажной и/или электронной форме, в том числе через электронный кабинет.

В целях налогообложения плательщики налогов обязаны вести учёт доходов, расходов и других показателей, связанных с определением объектов налогообложения и/или налоговых обязательств, на основании первичных документов, регистров бухгалтерского учёта, финансовой отчётности, других документов, информации, связанных с исчислением и уплатой налогов и сборов, ведение которых предусмотрено законодательством.

Таким образом, вся сумма дохода, полученного во время отпуска или болезни физическим лицом – предпринимателем – плательщиком единого налога, в наличной и безналичной, материальной или нематериальной форме отражается в учёте доходов, который ведётся в произвольной форме, и налоговой декларации плательщика единого налога. При этом такое лицо обязано уплатить единый налог по ставкам и в порядке, определённым НКУ.

В случае выявления соответствующим контролирующим органом во время проведения проверок нарушений плательщиком единого налога первой – третьей групп требований, установленных главой 1 «Упрощённая система налогообложения, учёта и отчётности» разд. XIV «Специальные налоговые режимы» НКУ, аннулирование регистрации плательщика единого налога первой – третьей групп проводится по решению такого органа, принятому на основании акта проверки, с первого числа месяца, следующего за кварталом, в котором допущено нарушение.

Следовательно, на период отпуска или больничного должна быть прекращена деятельность и отсутствовать доход у плательщика единого налога первой или второй группы, который освобождается от уплаты единого налога, поскольку им не используется труд наемных лиц.

В таком случае по решению контролирующего органа, принятому на основании акта проверки, может быть аннулирована регистрация плательщика единого налога и обложен такой доход по ставке единого налога в размере 15 проц., если получение такого дохода соответствует случаям определенным подпунктами 1 – 5 п. 293.4 ст. 293 НКУ. В противном случае ставка 15 проц. не применяется контролирующим органом.

Получение дохода от предпринимательской деятельности физическим лицом – предпринимателем – плательщиком единого налога первой или второй группы, не использующим труд наемных лиц, в период освобождения от уплаты единого налога в связи с отпуском или болезнью, является нарушением условий пребывания на упрощённой системе налогообложения, при отсутствии документального подтверждения того, что это средства за товары (услуги), поставленные до начала отпуска или больничного, либо ранее был заключён договор, предусматривающий перечисление предоплаты.