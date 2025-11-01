Теплим і туманним буде початок листопада – прогноз погоди

У більшості регіонів 2–3 листопада без опадів, лише на заході можливі дощі.

У неділю, 2 листопада, в Україні переважатиме тепла та суха погода. Опадів не прогнозується, проте вночі та вранці у всіх областях, крім західних, Житомирської, Вінницької та Одеської, очікується туман. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер буде переважно південного напрямку, 5–10 м/с. Температура вночі становитиме +1…+6°, вдень +11…+16°, на Закарпатті, Прикарпатті та півдні Одеської області повітря прогріється до +18°.

У Києві 2 листопада без опадів, вночі та вранці також можливий туман. Вітер південний, 5–10 м/с. Температура вночі +4…+6°, вдень +11…+13°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, найвища температура цього дня в столиці за весь період спостережень була зафіксована у 1926 році — +17°, а найнижча — у 1979 році, -10,1°.

У понеділок, 3 листопада, на більшій частині території країни також утримається суха погода. Лише у західних областях вдень прогнозується дощ, а на Закарпатті та Прикарпатті вночі й вранці місцями спостерігатиметься туман.

Вітер залишатиметься південним, 5–10 м/с. Температура вночі +4…+9°, на сході +1…+6°, вдень +11…+16°. У Києві 3 листопада без опадів, температура вночі +6…+8°, вдень +13…+15°.

