Теплым и туманным будет начало ноября – прогноз погоды

В воскресенье, 2 ноября, в Украине будет преобладать теплая и сухая погода. Осадков не прогнозируется, однако ночью и утром во всех областях, кроме западных, Житомирской, Винницкой и Одесской, ожидается туман. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ветер будет преимущественно южного направления, 5–10 м/с. Температура ночью составит +1…+6°, днем +11…+16°, на Закарпатье, Прикарпатье и юге Одесской области воздух прогреется до +18°.

В Киеве 2 ноября без осадков, ночью и утром также возможен туман. Ветер южный, 5–10 м/с. Температура ночью +4…+6°, днем +11…+13°.

По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, самая высокая температура этого дня в столице за весь период наблюдений была зафиксирована в 1926 году — +17°, а самая низкая — в 1979 году, -10,1°.

В понедельник, 3 ноября, на большей части территории страны также сохранится сухая погода. Только в западных областях днем прогнозируется дождь, а на Закарпатье и Прикарпатье ночью и утром местами будет наблюдаться туман.

Ветер останется южным, 5–10 м/с. Температура ночью +4…+9°, на востоке +1…+6°, днем +11…+16°. В Киеве 3 ноября без осадков, температура ночью +6…+8°, днем +13…+15°.

