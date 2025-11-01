Практика судов
  1. В Украине

Теплым и туманным будет начало ноября – прогноз погоды

23:30, 1 ноября 2025
В большинстве регионов 2–3 ноября без осадков, только на западе возможны дожди.
Теплым и туманным будет начало ноября – прогноз погоды
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В воскресенье, 2 ноября, в Украине будет преобладать теплая и сухая погода. Осадков не прогнозируется, однако ночью и утром во всех областях, кроме западных, Житомирской, Винницкой и Одесской, ожидается туман. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ветер будет преимущественно южного направления, 5–10 м/с. Температура ночью составит +1…+6°, днем +11…+16°, на Закарпатье, Прикарпатье и юге Одесской области воздух прогреется до +18°.

В Киеве 2 ноября без осадков, ночью и утром также возможен туман. Ветер южный, 5–10 м/с. Температура ночью +4…+6°, днем +11…+13°.

По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, самая высокая температура этого дня в столице за весь период наблюдений была зафиксирована в 1926 году — +17°, а самая низкая — в 1979 году, -10,1°.

В понедельник, 3 ноября, на большей части территории страны также сохранится сухая погода. Только в западных областях днем прогнозируется дождь, а на Закарпатье и Прикарпатье ночью и утром местами будет наблюдаться туман.

Ветер останется южным, 5–10 м/с. Температура ночью +4…+9°, на востоке +1…+6°, днем +11…+16°. В Киеве 3 ноября без осадков, температура ночью +6…+8°, днем +13…+15°.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прогноз погоды погода

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Большая Палата Верховного Суда поставила окончательную точку в карьере судьи, который имел двойное гражданство

На Закарпатье у судьи нашли румынский паспорт. Он сам себя выдал, подписав электронные декларации. Большая Палата назвала это доказательством с чрезвычайно высокой степенью убедительности.

Большая Палата Верховного Суда разъяснила, как применять доктрину per incuriam

Большая Палата Верховного Суда впервые четко определила механизм квалификации выводов судов как per incuriam – сделанными по недосмотру (с лат. «per incuriam»), который позволяет игнорировать ошибочные прецеденты без применения формального отступления, если они основаны на отмененных нормах или очевидных юридических ошибках.

Государство создаст единый реестр своих долгов и расширит возможности частных исполнителей

Украина в очередной раз пытается решить проблему неисполнения судебных решений, в которых государство выступает должником, в частности за счёт расширения полномочий частных исполнителей.

Контролирующие органы привлекают украинцев к ответственности за нарушение кодекса, который отменен

После отмены Хозяйственного кодекса сложилась парадоксальная ситуация — протоколы продолжают составляться по недействующим нормам, а суды закрывают такие дела одно за другим.

Верховный Суд решил, что журналистам запрещено публиковать имя подозреваемых или обвиняемых в махинациях чиновников до приговора суда

Экс-руководитель «Укртатнафты» подал в суд на интернет-издание из-за того, что журналисты указали его фамилию в новости об изменении меры пресечения и сообщении ему о подозрении в финансовых махинациях – Верховный Суд решил, что имя нельзя публиковать вплоть до приговора суда.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Воловик
    Сергій Воловик
    голова Сумського окружного адміністративного суду
  • Едуард Смілянець
    Едуард Смілянець
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду