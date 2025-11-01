Практика судів
У Дніпрі вводять ліміт 50 км/год на ключових дорогах міста

22:00, 1 листопада 2025
Обмеження діють із винятками на окремих ділянках.
У Дніпрі вводять ліміт 50 км/год на ключових дорогах міста
У Дніпрі запроваджено обмеження швидкості руху з 70 до 50 км/год на кількох ділянках. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Обмеження стосуються:

  • вул. Набережна Заводська (крім ділянок: за 200 м від перехрестя з вул. Павлова; від виїзду зі шлаковідвалу до розвороту на міст Кайдацький; за 50 м від пішохідних переходів біля вул. Фатіми Гафурової та Метробудівської);
  • вул. Набережна Перемоги (від вул. Яружної до вул. Космічної);
  • шосе Запорізьке (від вул. Шинної до вул. Аеропортівської);
  • шосе Донецьке (від перехрестя з вул. Березинською до знаків 5.49 «Дніпро»);
  • вул. Сонячна Набережна (від вул. Любарського до мосту Самарського, крім ділянок за 50 м до пішохідних переходів);
  • мости Центральний, Кайдацький, Усть-Самарський.

Крім того, з 1 листопада у Києві запроваджено обмеження швидкості руху до 50 км/год.

