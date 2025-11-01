В Днепре вводят лимит 50 км/ч на ключевых дорогах города

Ограничения действуют с исключениями на отдельных участках.

В Днепре введено ограничение скорости движения с 70 до 50 км/ч на нескольких участках. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Ограничения касаются:

ул. Набережная Заводская (кроме участков: за 200 м от перекрестка с ул. Павлова; от выезда со шлакоотвала до разворота на мост Кайдацкий; за 50 м от пешеходных переходов у ул. Фатимы Гафуровой и Метростроительной);

ул. Набережная Победы (от ул. Яружной до ул. Космической);

шоссе Запорожское (от ул. Шинной до ул. Аэропортовской);

шоссе Донецкое (от перекрестка с ул. Березинской до знаков 5.49 «Днепр»);

ул. Солнечная Набережная (от ул. Любарского до моста Самарского, кроме участков за 50 м до пешеходных переходов);

мосты Центральный, Кайдацкий, Усть-Самарский.

Кроме того, с 1 ноября в Киеве введено ограничение скорости движения до 50 км/ч.

