У Києві судитимуть чоловіка, який пограбував магазин техніки під час комендантської години

З каси закладу чоловік викрав близько 15 тисяч гривень, йому загрожує до восьми років ув’язнення.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві перед судом постане чоловік, який під час комендантської години проник до магазину мобільної техніки у Шевченківському районі та викрав з каси близько 15 тисяч гривень. Про це повідомили у столичній поліції.

Заява про крадіжку надійшла від власниці закладу, яка виявила розбите вікно вночі. Для встановлення особи зловмисника були залучені оперативники районного управління поліції та співробітники управління кримінального аналізу.

Правоохоронці встановили, що до злочину причетний 25-річний місцевий житель. Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час обшуку в нього вилучили викрадені гроші, які повернули власниці магазину.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України — крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану.

Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт передано до суду. Обвинуваченому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.