В Киеве будут судить мужчину, который ограбил магазин техники во время комендантского часа

Из кассы заведения мужчина похитил около 15 тысяч гривен, ему грозит до восьми лет тюремного заключения.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве перед судом предстанет мужчина, который во время комендантского часа проник в магазин мобильной техники в Шевченковском районе и похитил из кассы около 15 тысяч гривен. Об этом сообщили в столичной полиции.

Заявление о краже поступило от владелицы заведения, которая обнаружила разбитое окно ночью. Для установления личности злоумышленника были привлечены оперативники районного управления полиции и сотрудники управления криминального анализа.

Правоохранители установили, что к преступлению причастен 25-летний местный житель. Его задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Во время обыска у него изъяли похищенные деньги, которые вернули владелице магазина.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по части 4 статьи 185 Уголовного кодекса Украины — кража, совершенная в условиях военного положения.

Досудебное расследование завершено, обвинительный акт передан в суд. Обвиняемому грозит до восьми лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.