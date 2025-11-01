Практика судов
  1. В Украине

В Киеве будут судить мужчину, который ограбил магазин техники во время комендантского часа

23:59, 1 ноября 2025
Из кассы заведения мужчина похитил около 15 тысяч гривен, ему грозит до восьми лет тюремного заключения.
В Киеве будут судить мужчину, который ограбил магазин техники во время комендантского часа
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве перед судом предстанет мужчина, который во время комендантского часа проник в магазин мобильной техники в Шевченковском районе и похитил из кассы около 15 тысяч гривен. Об этом сообщили в столичной полиции.

Заявление о краже поступило от владелицы заведения, которая обнаружила разбитое окно ночью. Для установления личности злоумышленника были привлечены оперативники районного управления полиции и сотрудники управления криминального анализа.

Правоохранители установили, что к преступлению причастен 25-летний местный житель. Его задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Во время обыска у него изъяли похищенные деньги, которые вернули владелице магазина.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по части 4 статьи 185 Уголовного кодекса Украины — кража, совершенная в условиях военного положения.

Досудебное расследование завершено, обвинительный акт передан в суд. Обвиняемому грозит до восьми лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд полиция Киев кража

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Большая Палата Верховного Суда поставила окончательную точку в карьере судьи, который имел двойное гражданство

На Закарпатье у судьи нашли румынский паспорт. Он сам себя выдал, подписав электронные декларации. Большая Палата назвала это доказательством с чрезвычайно высокой степенью убедительности.

Большая Палата Верховного Суда разъяснила, как применять доктрину per incuriam

Большая Палата Верховного Суда впервые четко определила механизм квалификации выводов судов как per incuriam – сделанными по недосмотру (с лат. «per incuriam»), который позволяет игнорировать ошибочные прецеденты без применения формального отступления, если они основаны на отмененных нормах или очевидных юридических ошибках.

Государство создаст единый реестр своих долгов и расширит возможности частных исполнителей

Украина в очередной раз пытается решить проблему неисполнения судебных решений, в которых государство выступает должником, в частности за счёт расширения полномочий частных исполнителей.

Контролирующие органы привлекают украинцев к ответственности за нарушение кодекса, который отменен

После отмены Хозяйственного кодекса сложилась парадоксальная ситуация — протоколы продолжают составляться по недействующим нормам, а суды закрывают такие дела одно за другим.

Верховный Суд решил, что журналистам запрещено публиковать имя подозреваемых или обвиняемых в махинациях чиновников до приговора суда

Экс-руководитель «Укртатнафты» подал в суд на интернет-издание из-за того, что журналисты указали его фамилию в новости об изменении меры пресечения и сообщении ему о подозрении в финансовых махинациях – Верховный Суд решил, что имя нельзя публиковать вплоть до приговора суда.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Воловик
    Сергій Воловик
    голова Сумського окружного адміністративного суду
  • Едуард Смілянець
    Едуард Смілянець
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду