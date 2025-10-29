Практика судів
Що зміниться у пенсіях з 1 листопада та хто отримає підвищення

07:36, 29 жовтня 2025
У листопаді частина українських пенсіонерів отримає надбавку.
У листопаді суттєвих змін у пенсійних виплатах не очікується. Однак деяким категоріям осіб необхідно пройти ідентифікацію до 1 листопада.

Пенсійний фонд інформує, що термін для проведення фізичної ідентифікації одержувачів певних видів державних виплат продовжено до 1 листопада 2025 року.

Зокрема, фізичну ідентифікацію повинні пройти особи, які на момент початку повномасштабної війни були на обліку в органах соцзахисту в тимчасово окупованих або зонах активних бойових дій, та не зверталися за продовженням виплат на інших територіях після 24 лютого 2022 року.

Це стосується одержувачів державних соціальних допомог: осіб, які не мають права на пенсію, та осіб з інвалідністю або осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю.

Зазначається, що ідентифікацію можна пройти за допомогою відеозв’язку. Для цього необхідно подати відповідну заяву. На порталі електронних послуг Пенсійного фонду користувачам потрібно заповнити онлайн-форму заяви у вкладці Заява на ідентифікацію за допомогою відеоконференцзв’язку.

Після громадянин отримає повідомлення про дату та час проведення сеансу відеоконференції з фахівцем Пенсійного фонду.

Надбавки до пенсій

Пенсіонери, яким більше 70 років, зможуть розраховувати на додаткову виплату, якщо їхня пенсія не перевищує 10 340,35 грн.

Розмір додаткової виплати на 2025 рік:

70-74 роки — 300 грн;

75-79 років — 456 грн;

80 років і старше — 570 грн.

Для отримання цієї надбавки звертатися до Пенсійного фонду не потрібно — процес відбувається автоматично.

Самотні пенсіонери старше 80 років, які за висновком лікарської комісії потребують постійного догляду, також можуть претендувати на доплати. Для цього необхідно звернутися до Пенсійного фонду та надати довідку від лікарської комісії, де має зазначатися про необхідність стороннього догляду. Якщо документ виданий раніше та має позначку безстроково, він є дійсним.

Окрім медичної довідки, необхідно подати документ, що підтверджує склад сім'ї, довідку про відсутність працездатних родичів та заяву до Пенсійного фонду.

