Практика судов
  1. В Украине

Что изменится в пенсиях с 1 ноября и кто получит повышение

07:36, 29 октября 2025
В ноябре часть украинских пенсионеров получат прибавку.
Что изменится в пенсиях с 1 ноября и кто получит повышение
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В ноябре значительных изменений в пенсионных выплатах не ожидается. Однако некоторым категориям граждан необходимо пройти идентификацию до 1 ноября.

Пенсионный фонд информирует, что срок для проведения физической идентификации получателей определённых видов государственных выплат продлён до 1 ноября 2025 года.

В частности, физическую идентификацию должны пройти лица, которые на момент начала полномасштабной войны состояли на учёте в органах соцзащиты на временно оккупированных территориях или в зонах активных боевых действий, и после 24 февраля 2022 года не обращались за продолжением выплат на других территориях.

Это касается получателей государственных социальных пособий: лиц, не имеющих права на пенсию, а также лиц с инвалидностью или инвалидов с детства и детей с инвалидностью.

Указывается, что идентификацию можно пройти с помощью видеосвязи. Для этого необходимо подать соответствующее заявление. На портале электронных услуг Пенсионного фонда пользователям нужно заполнить онлайн-форму заявления в разделе Заявление на идентификацию с помощью видеоконференцсвязи.

После этого гражданин получит уведомление о дате и времени проведения сеанса видеоконференции с сотрудником Пенсионного фонда.

Доплаты к пенсиям

Пенсионеры, которым более 70 лет, смогут рассчитывать на дополнительную выплату, если их пенсия не превышает 10 340,35 грн.

Размер дополнительной выплаты на 2025 год:

70-74 года — 300 грн;

75-79 лет — 456 грн;

80 лет и старше — 570 грн.

Для получения этой надбавки обращаться в Пенсионный фонд не нужно — процесс происходит автоматически.

Одинокие пенсионеры старше 80 лет, которые по заключению врачебной комиссии нуждаются в постоянном уходе, также могут претендовать на доплаты. Для этого необходимо обратиться в Пенсионный фонд и предоставить справку от врачебной комиссии, где должно быть указано, что необходим посторонний уход. Если документ был выдан ранее и имеет отметку «бессрочно», он является действительным.

Кроме медицинской справки, необходимо предоставить документ, подтверждающий состав семьи, справку об отсутствии трудоспособных родственников и заявление в Пенсионный фонд.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Пенсионный фонд пенсия пенсия в Украине

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Большая Палата Верховного Суда поставила окончательную точку в карьере судьи, который имел двойное гражданство

На Закарпатье у судьи нашли румынский паспорт. Он сам себя выдал, подписав электронные декларации. Большая Палата назвала это доказательством с чрезвычайно высокой степенью убедительности.

Верховный Суд решил, что журналистам запрещено публиковать имя подозреваемых или обвиняемых в махинациях чиновников до приговора суда

Экс-руководитель «Укртатнафты» подал в суд на интернет-издание из-за того, что журналисты указали его фамилию в новости об изменении меры пресечения и сообщении ему о подозрении в финансовых махинациях – Верховный Суд решил, что имя нельзя публиковать вплоть до приговора суда.

Ярослав Юрчишин: необходимо принять закон о порабощенных РФ народах, чтобы башкорты и буряты воевали за Украину

«Величайшее искусство войны — это организация, чтобы против тебя воевали те, кого может привлечь враг», – Ярослав Юрчишин считает, что принятие закона о правах порабощенных РФ народов позволит привлечь бурятов и других к войне на стороне Украины.

Верховная Рада поддержала изменения в Гражданский кодекс, которыми запретят обнародование сведений о госрегистрации оборонных предприятий

Запрет обнародовать данные о регистрации оборонных предприятий предлагается закрепить в ГК не только на время военного положения, а как постоянную норму.

Денис Маслов объяснил суть учтенного предложения Галины Третьяковой к бюджету-2026 относительно спецпенсий судей: речь идет о возрасте, с которого может быть назначена пенсия

Изменения не касаются условий выхода судьи в отставку – речь идет о возрасте, с которого может быть назначена пенсия, пояснил Денис Маслов.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Руслан Стефанчук
    Руслан Стефанчук
    Голова Верховної Ради України
  • Ольга Кисильова
    Ольга Кисильова
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Людмила Поліщук
    Людмила Поліщук
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду
  • Сергій Медвецький
    Сергій Медвецький
    голова Вінницького апеляційного суду