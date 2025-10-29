Что изменится в пенсиях с 1 ноября и кто получит повышение

В ноябре часть украинских пенсионеров получат прибавку.

В ноябре значительных изменений в пенсионных выплатах не ожидается. Однако некоторым категориям граждан необходимо пройти идентификацию до 1 ноября.

Пенсионный фонд информирует, что срок для проведения физической идентификации получателей определённых видов государственных выплат продлён до 1 ноября 2025 года.

В частности, физическую идентификацию должны пройти лица, которые на момент начала полномасштабной войны состояли на учёте в органах соцзащиты на временно оккупированных территориях или в зонах активных боевых действий, и после 24 февраля 2022 года не обращались за продолжением выплат на других территориях.

Это касается получателей государственных социальных пособий: лиц, не имеющих права на пенсию, а также лиц с инвалидностью или инвалидов с детства и детей с инвалидностью.

Указывается, что идентификацию можно пройти с помощью видеосвязи. Для этого необходимо подать соответствующее заявление. На портале электронных услуг Пенсионного фонда пользователям нужно заполнить онлайн-форму заявления в разделе Заявление на идентификацию с помощью видеоконференцсвязи.

После этого гражданин получит уведомление о дате и времени проведения сеанса видеоконференции с сотрудником Пенсионного фонда.

Доплаты к пенсиям

Пенсионеры, которым более 70 лет, смогут рассчитывать на дополнительную выплату, если их пенсия не превышает 10 340,35 грн.

Размер дополнительной выплаты на 2025 год:

70-74 года — 300 грн;

75-79 лет — 456 грн;

80 лет и старше — 570 грн.

Для получения этой надбавки обращаться в Пенсионный фонд не нужно — процесс происходит автоматически.

Одинокие пенсионеры старше 80 лет, которые по заключению врачебной комиссии нуждаются в постоянном уходе, также могут претендовать на доплаты. Для этого необходимо обратиться в Пенсионный фонд и предоставить справку от врачебной комиссии, где должно быть указано, что необходим посторонний уход. Если документ был выдан ранее и имеет отметку «бессрочно», он является действительным.

Кроме медицинской справки, необходимо предоставить документ, подтверждающий состав семьи, справку об отсутствии трудоспособных родственников и заявление в Пенсионный фонд.

