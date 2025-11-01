На Житомирщині серед ночі зайнявся дерев’яний будинок – пожежа забрала життя двох жінок

Попередньо причина займання – несправний димар.

У ніч на 1 листопада в селі Кам’янка Коростенського району Житомирської області спалахнула пожежа в приватному дерев’яному будинку, внаслідок якої загинули дві жінки. Про це повідомляє ДСНС.

Займання сталося близько 4:00, вогонь швидко охопив будинок і перекинувся на господарчі споруди. Сім’я з двома дітьми евакуювалася самостійно. Жінку з отруєнням чадним газом і чоловіка з рваними ранами передпліччя доставили до лікарні.

Рятувальники виявили тіла двох жінок віком 66 і 49 років. Пожежу ліквідовано.

Попередня причина – порушення правил монтажу димаря.

