В Житомирской области посреди ночи загорелся деревянный дом – пожар унес жизни двух женщин

В ночь на 1 ноября в селе Каменка Коростенского района Житомирской области вспыхнул пожар в частном деревянном доме, в результате которого погибли две женщины. Об этом сообщает ГСЧС.

Возгорание произошло около 4:00, огонь быстро охватил дом и перекинулся на хозяйственные постройки. Семья с двумя детьми эвакуировалась самостоятельно. Женщину с отравлением угарным газом и мужчину с рваными ранами предплечья доставили в больницу.

Спасатели обнаружили тела двух женщин в возрасте 66 и 49 лет. Пожар ликвидирован.

Предварительная причина – нарушение правил монтажа дымохода.

