У Британії суд урізав гонорар юрфірми наполовину через завищені витрати

Британський суд скоротив на 50% суму витрат, які мала отримати юридична компанія Duncan Lewis Solicitors, після того як з’ясувалося, що юристи значно перебільшили свої гонорари. Про це повідомляє Law Gazette.

Суд назвав помилки «фундаментальними й непоясненними»

У справі McNamee v LB Brent суддя Валан встановив, що юристи завищили реальні витрати більш ніж на 60%, що є порушенням цивільних процесуальних правил (Civil Procedure Rules).

«Йдеться про грубе перебільшення реальних витрат позивача. Помилки у розрахунках були настільки серйозними, що могли ввести відповідача в оману та змусити погодитися на завищене врегулювання», — зазначив суддя.

Як виникла суперечка

Фірма представляла жінку, яка отримала травми, впавши на розбитій тротуарній плитці у районі Брент, Лондон. Місцева влада погодилася виплатити їй 26 тисяч фунтів компенсації та покрити витрати на адвокатів.

Однак компанія подала неофіційний рахунок на 208 тисяч фунтів, тоді як фінальний документ показав 140 тисяч фунтів — різниця склала понад 68 тисяч фунтів.

Юристи з боку відповідача назвали це «величезною невідповідністю» і наголосили, що Duncan Lewis застосувала завищені погодинні ставки — на 25% вище, ніж дозволено контрактом.

Крім того, фірма вказала найвищий тариф (Grade A) для юристки, яка не мала такого рівня кваліфікації протягом усього періоду роботи над справою.

«Такі помилки виглядають не лише дивно, а й непрофесійно. Це свідчить про нерозуміння своїх обов’язків і відсутність контролю», — заявили представники відповідача.

Що сказала компанія

У Duncan Lewis визнали, що подали «значно перебільшений» розрахунок витрат, але пояснили це ненавмисною помилкою, а не спробою обману.

За словами компанії, документ підготував юрист без спеціальної підготовки, який користувався «загальним підходом» до розрахунків.

Суддя частково прийняв пояснення, але наголосив, що навіть у попередніх розрахунках повинна бути межа розумного.

«Безпідставне завищення витрат підриває довіру до судової системи і заважає сторонам швидко домовлятися», — додав суддя Валан.

Реакція компанії

Після рішення суду фірма заявила: «Ми визнаємо помилки та висновки суду. Відповідальний юрист більше не працює в компанії. Ми вже запровадили додатковий контроль і перевірку всіх розрахунків фахівцями з судових витрат».

