В Британии суд сократил гонорар юрфирмы наполовину из-за завышенных расходов

19:39, 1 ноября 2025
Юристы подали завышенный расчет расходов — суд признал ошибки грубыми и необъяснимыми и сократил сумму выплат на 50%.
Британский суд сократил на 50% сумму расходов, которую должна была получить юридическая компания Duncan Lewis Solicitors, после того как выяснилось, что юристы значительно завысили свои гонорары. Об этом сообщает Law Gazette.

Суд назвал ошибки «фундаментальными и необъяснимыми»

В деле McNamee v LB Brent судья Валан установил, что юристы завысили реальные расходы более чем на 60%, что является нарушением гражданских процессуальных правил (Civil Procedure Rules).

«Речь идет о грубом преувеличении фактических расходов истца. Ошибки в расчетах были настолько серьезными, что могли ввести ответчика в заблуждение и заставить согласиться на завышенное урегулирование», — отметил судья.

Как возник спор

Фирма представляла женщину, которая получила травмы, упав на разбитой тротуарной плитке в районе Брент, Лондон. Местные власти согласились выплатить ей 26 тысяч фунтов компенсации и покрыть расходы на адвокатов.

Однако компания подала неофициальный счет на 208 тысяч фунтов, тогда как финальный документ показал 140 тысяч фунтов — разница составила более 68 тысяч фунтов.

Юристы со стороны ответчика назвали это «огромным несоответствием» и подчеркнули, что Duncan Lewis применила завышенные почасовые ставки — на 25% выше, чем разрешено контрактом.

Кроме того, фирма указала самый высокий тариф (Grade A) для юристки, которая не имела такого уровня квалификации на протяжении всего периода работы над делом.

«Такие ошибки выглядят не только странно, но и непрофессионально. Это свидетельствует о непонимании своих обязанностей и отсутствии контроля», — заявили представители ответчика.

Что сказала компания

В Duncan Lewis признали, что подали «значительно преувеличенный» расчет расходов, но объяснили это непреднамеренной ошибкой, а не попыткой обмана.

По словам компании, документ подготовил юрист без специальной подготовки, который использовал «общий подход» к расчетам.

Судья частично принял объяснение, но подчеркнул, что даже в предварительных расчетах должна быть граница разумного.

«Необоснованное завышение расходов подрывает доверие к судебной системе и мешает сторонам быстро договариваться», — добавил судья Валан.

Реакция компании

После решения суда фирма заявила: «Мы признаем ошибки и выводы суда. Ответственный юрист больше не работает в компании. Мы уже внедрили дополнительный контроль и проверку всех расчетов специалистами по судебным расходам».

