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В Хмельницькій області суд взяв під варту чоловіка, який стріляв у поліцейських з автомата

17:11, 16 вересня 2024
Зловмисник випустив 60 набоїв по двох поліцейських автомобілях.
В Хмельницькій області суд взяв під варту чоловіка, який стріляв у поліцейських з автомата
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Як повідомлялося, у Хмельницькій області чоловік відкрив стрілянину з автомата у бік поліцейських, випустивши по них 60 куль.

Правоохоронці знайшли чоловіка, який розстріляв два авто та поранив правоохоронця. Суд взяв його під варту.

«В Хмельницькій області суд взяв під варту чоловіка, який з автомата розстріляв два службових авто та поранив поліцейського і цивільного», - повідомили в поліції регіону.

Зазначається, що 14 вересня близько першої години ночі в селі Олешин Хмельницької територіальної громади чоловік, який перебував за кермом транспортного засобу у стані алкогольного сп’яніння, з автомата Калашникова випустив 60 набоїв по двох поліцейських автомобілях.

В результаті стрілянини був важко поранений 22-річний працівник поліції. Також дотичне поранення кулею отримав пасажир автомобіля порушника.

«За даним фактом відкрите кримінальне провадження за статтею 348 Кримінального кодексу України (Посягання на життя працівника правоохоронного органу). За клопотанням слідчого суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на період досудового розслідування», - повідомили правоохоронці.

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