На Хмельниччині чоловік стріляв у поліцейських з автомата, є поранені

Один із поліцейських у важкому стані.

У Хмельницькій області чоловік відкрив стрілянину з автомата у бік поліцейських. Він розстріляв два службових авто та поранив правоохоронця і цивільного, повідомляє полиція.

Інцидент трапився в селі Олешин Хмельницької територіальної громади. Екіпаж групи реагування патрульної поліції зупинив автомобіль місцевого жителя для перевірки причин руху під час комендантської години.

Поліція повідомляє, що водій перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння – «Драгер» засвідчив наявність 1,27 проміле алкоголю в організмі.

Правоохоронці склали на нього протокол і після цього він пішов додому начебто для вирішення питання з транспортним засобом, при цьому залишивши в автомобілі свого товариша.

"Повернувся водій до місця події уже з автоматом Калашникова та почав стріляти у правоохоронців", — розповіли у поліції.

Чоловік випустив по працівниках та службових автомобілях поліції з автомата Калашникова 60 набоїв. Поліцейські відкрили вогонь у відповідь та викликали допомогу.

Внаслідок стрілянини постраждали поліцейський і пасажир, вони були госпіталізовані; при чому поліцейський у важкому стані. Пошкоджено два службових автомобілі. Стрільця затримали бійці КОРД.

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