Практика судів
  1. В Україні

Ворог вдарив по енергооб’єкту в одній з областей: є жертви

12:18, 14 вересня 2024
На Сумщині через удар по енергообʼєкту загинув чоловіка.
Ворог вдарив по енергооб’єкту в одній з областей: є жертви
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Сумській області ворог атакував енергетичний обʼєкт. Внаслідок атаки загинув працівник підприємства - 54-річний водій. Також семеро травмованих. Про це повідомили у Міненерго.

За даними Міненерго, за минулу добу під ворожі обстріли потрапляла цивільна енергетична інфраструктура у Донецькій, Запорізькій, Сумській та Чернігівській областях.

Незважаючи на атаки, сьогодні, 14 вересня, відключення електроенергії не плануються. Втім, через несприятливі погодні умови знеструмлено 71 населений пункт у п'яти областях.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Нарахована банком внаслідок несанкціонованого списання коштів з рахунку заборгованість підлягає скасуванню – Верховний Суд

Шахраї зняли кошти з банківської картки чоловіка, але банк нарахував йому кредитну заборгованість – Верховний Суд вирішив, чи були дії банку правомірними.

Апеляційний суд вказав, що оскільки за заявами не були внесені відомості до ЄРДР, то особи не набули статусу заявників, але Верховний Суд вирішив інакше

Апеляційний суд вважав, що орган досудового розслідування штучно створив ситуацію з метою порушення кримінальної справи – що вирішив Верховний Суд.

Укрупнення судів може початися з Закарпатської області – у Комітеті повернулися до ідеї 2022 року

Після того, як на основі досвіду укрупнення в Закарпатській області, підсумують результат, починаючи від конвою, авторозподілу судових справ та закінчуючи пошуком судових приміщень, ВРП зможе поступово розпочинати оптимізацію судів в інших областях.

У Комітеті правової політики не полишають ідеї створити військові суди, хоча невідомо, де взяти під них бюджет

Фінансово-економічне обґрунтування під ідею створити військові суди поки невідоме.

Максим Валерійович досвідчений менеджер, який нам зараз потрібен – у ВРП розповіли, чому Максим Пампура очолює ДСА без конкурсу

Голова Вищої ради правосуддя Григорій Усик особисто виступив на підтримку в. о. голови Державної судової адміністрації.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олексій Іванов
    Олексій Іванов
    суддя Центрального апеляційного господарського суду