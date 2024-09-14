Ворог вдарив по енергооб’єкту в одній з областей: є жертви

На Сумщині через удар по енергообʼєкту загинув чоловіка.

У Сумській області ворог атакував енергетичний обʼєкт. Внаслідок атаки загинув працівник підприємства - 54-річний водій. Також семеро травмованих. Про це повідомили у Міненерго.

За даними Міненерго, за минулу добу під ворожі обстріли потрапляла цивільна енергетична інфраструктура у Донецькій, Запорізькій, Сумській та Чернігівській областях.

Незважаючи на атаки, сьогодні, 14 вересня, відключення електроенергії не плануються. Втім, через несприятливі погодні умови знеструмлено 71 населений пункт у п'яти областях.

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