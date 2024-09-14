Враг ударил по энергообъекту в одной из областей: есть жертвы

В Сумской области из-за удара по энергообъекту погиб мужчина.

В Сумской области враг атаковал энергетический объект. В результате атаки погиб работник предприятия - 54-летний водитель. Также семеро травмированных. Об этом сообщили в Минэнерго.

По данным Минэнерго, за минувшие сутки во вражеские обстрелы попадала гражданская энергетическая инфраструктура в Донецкой, Запорожской, Сумской и Черниговской областях.

Несмотря на атаки сегодня, 14 сентября, отключения электроэнергии не планируются. Впрочем, из-за неблагоприятных погодных условий обесточен 71 населенный пункт в пяти областях.

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