В Хмельницкой области мужчина стрелял в полицейских из автомата, есть раненые

Один из полицейских в тяжелом состоянии.

В Хмельницкой области мужчина открыл стрельбу из автомата в сторону полицейских. Он расстрелял два служебных автомобиля и ранил правоохранителя и гражданского, сообщает полиция.

Инцидент произошел в селе Олешин Хмельницкой территориальной громады. Экипаж группы реагирования патрульной полиции остановил автомобиль местного жителя для проверки причин движения во время комендантского часа.

Полиция сообщает, что водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения – «Драгер» показал наличие 1,27 промилле алкоголя в организме.

Правоохранители составили на него протокол и после этого он пошел домой вроде бы для решения вопроса с транспортным средством, при этом оставив в автомобиле своего товарища.

"Вернулся водитель к месту происшествия уже с автоматом Калашникова и начал стрелять в правоохранителей", - рассказали в полиции.

Мужчина выпустил по работникам и служебным автомобилям полиции из автомата Калашникова 60 патронов. Полицейские открыли ответный огонь и вызвали помощь.

В результате стрельбы пострадали полицейский и пассажир, они были госпитализированы; при чем полицейский в тяжелом состоянии. Повреждены два служебных автомобиля.

Стрелка задержали бойцы КОРД.

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