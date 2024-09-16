В Хмельницкой области пенсионер приютил переселенца, а тот его жестоко убил

Мужчина забил палкой до смерти 75-летнего пенсионера.

В Хмельницкой области судили переселенца, который жестоко убил приютившего его пенсионера. Об этом сообщает областная прокуратура.

42-летнему мужчине назначили 8 лет заключения.

Установлено, что потерпевший приютил у себя приехавшего из Луганщины обвиняемого.

В день убийства между мужчинами на бытовом основании возник конфликт, во время которого обвиняемый взял в руки деревянную палку и нанес ею не менее 25 ударов в разные части тела 75-летнему потерпевшему. От полученных травм он умер на месте.

Поняв, что натворил, осужденный бежал в Шепетовку к знакомым. Там его разыскали и задержали правоохранители.

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