В Киеве задержали 16-летнего студента за поджог автомобиля, купленного для военных

За заказ подросток должен был получить от российских кураторов 1000 долларов.

Источник фото: полиция Киева

В Киеве задержан 16-летний студент, который поджег автомобиль, приобретенный журналистами для передачи военной бригаде ВСУ. Операцию по разоблачению организовали столичная полиция и СБУ, сообщает полиция Киева.

Юноша, который прибыл в Киев из Черкасской области, согласился выполнить преступный заказ российских кураторов, обещанных за это 1000 долларов. Он выбрал в качестве цели автомобиль Киа, который был куплен для поддержки украинских военных. Ночью парень облил машину легковоспламеняющейся смесью и поджег ее, снимая процесс на видео.

Однако обещанные деньги он так и не получил. Полиция и СБУ оперативно задержали подозреваемого. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины - препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период. Задержанному грозит до восьми лет заключения.

Источник фото: полиция Киева

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