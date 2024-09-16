Коли розпочнуться перші виплати «Нацкешбеку» за покупки — відповів Михайло Федоров

Перші виплати за програмою розпочнуться з 20 жовтня за покупки у вересні.

Фото: diia.gov.ua

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Українцям вже нараховано понад 2,9 млн грн за програмою «Національний кешбек». Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Перші виплати за програмою розпочнуться з 20 жовтня за покупки у вересні.

«Сервіс працює стабільно. 1,2 мільйона українців долучилися до програми, 638 000+ з них активували картки в «Дії». Щодо виробників маємо також непогані результати», - розповів Федоров.

За словами міністра, до програми «Нацкешбеку» доєдналося 963 виробники та 171+ тисяча товарів.

Він наголосив, що технічно це є один із найскладніших сервісів через рекордну кількість обміну даними між різними електронними системами - банками, виробниками, ритейлами, інформаційними системами, податковою, застосунком та порталом «Дія».

«І головне - для витрат накопичених коштів налаштували антифрод-систему, щоб оплачувати можна було лише окремі категорії: комуналку, спорт та інші послуги», - додав Михайло Федоров.

Як писала «Судово-юридична газета», в Україні запускають Національний кешбек з 2 вересня – громадяни отримуватимуть 10% компенсацію за купівлю товарів «Зроблено в Україні».

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