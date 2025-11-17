  1. В Україні

Стало відомо, скільки воєнних злочинів з боку РФ розслідують в Україні

20:21, 17 листопада 2025
Особливу увагу в Національній поліції України приділяють злочинам проти дітей.
Стало відомо, скільки воєнних злочинів з боку РФ розслідують в Україні
Фото ілюстративне
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Від початку повномасштабного вторгнення армії РФ на територію України відкрито понад 182 тисячі кримінальних проваджень проти російських військових та їхніх пособників, повідомили в Національній поліції.

З цього числа, зокрема:

  • 166 029 – воєнні злочини;
  • 9 375 – посягання на територіальну цілісність і недоторканість України;
  • 4 621 – колабораційна діяльність;
  • 420 – державна зрада;
  • 141 – факти сексуального насильства військовими РФ.

Злочини проти дітей (без урахування територій бойових дій та тимчасово окупованих територій України):

  • 664 загинуло;
  • 2 227 поранено;
  • 2 237 зникло безвісти;
  • 19 546 депортовано до РФ;
  • 47 880 розшукано;
  • 1 819 повернуто.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Національна поліція росія злочин кримінальне провадження

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Рекодифікація Цивільного кодексу України: як в Раді хочуть змінити норми щодо форми правочинів

Пропозиція виключити з кодексу норми про усну та письмову форми правочинів  викликала критику ГНЕУ.

Навігація за курсом «АК-74»: директор морської фірми перетворив дім на таємний арсенал

Суд у Миколаєві виніс вирок обвинуваченому, але так і не з’ясував: звідки стільки зброї в цивільної особи, яка не має жодного відношення до армії.

Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду обирає нового голову — текстова трансляція

17 листопада відбуваються вибори нового очільника КЦС ВС — це вже третя спроба обрання голови на засіданні зборів суддів.

Суддівські досьє залишаться закритими: Велика Палата ВС підтримала рішення ВККС

Верховний Суд визнав законним рішення ВККС тимчасово закрити доступ до суддівських досьє, оскільки така інформація становить реальну загрозу суддям та їхнім близьким, особливо якщо вони перебувають на окупованих територіях або служать в ЗСУ.

Велика Палата Верховного Суду уточнила порядок розгляду судових справ за участю військовослужбовців

Велика Палата відступила від попередньої судової практики Верховного Суду.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]