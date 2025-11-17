Стало відомо, скільки воєнних злочинів з боку РФ розслідують в Україні

Особливу увагу в Національній поліції України приділяють злочинам проти дітей.

Фото ілюстративне

Від початку повномасштабного вторгнення армії РФ на територію України відкрито понад 182 тисячі кримінальних проваджень проти російських військових та їхніх пособників, повідомили в Національній поліції.

З цього числа, зокрема:

166 029 – воєнні злочини;

9 375 – посягання на територіальну цілісність і недоторканість України;

4 621 – колабораційна діяльність;

420 – державна зрада;

141 – факти сексуального насильства військовими РФ.

Злочини проти дітей (без урахування територій бойових дій та тимчасово окупованих територій України):

664 загинуло;

2 227 поранено;

2 237 зникло безвісти;

19 546 депортовано до РФ;

47 880 розшукано;

1 819 повернуто.

