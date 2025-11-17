Стало відомо, скільки воєнних злочинів з боку РФ розслідують в Україні
20:21, 17 листопада 2025
Особливу увагу в Національній поліції України приділяють злочинам проти дітей.
Від початку повномасштабного вторгнення армії РФ на територію України відкрито понад 182 тисячі кримінальних проваджень проти російських військових та їхніх пособників, повідомили в Національній поліції.
З цього числа, зокрема:
- 166 029 – воєнні злочини;
- 9 375 – посягання на територіальну цілісність і недоторканість України;
- 4 621 – колабораційна діяльність;
- 420 – державна зрада;
- 141 – факти сексуального насильства військовими РФ.
Злочини проти дітей (без урахування територій бойових дій та тимчасово окупованих територій України):
- 664 загинуло;
- 2 227 поранено;
- 2 237 зникло безвісти;
- 19 546 депортовано до РФ;
- 47 880 розшукано;
- 1 819 повернуто.
