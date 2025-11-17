Стало известно, сколько военных преступлений со стороны РФ расследуют в Украине

Особое внимание в Национальной полиции Украины уделяют преступлениям против детей.

С начала полномасштабного вторжения армии РФ на территорию Украины открыто более 182 тысяч уголовных производств против российских военных и их пособников, сообщили в Национальной полиции.

Из этого числа, в частности:

166 029 – военные преступления;

9 375 – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

4 621 – коллаборационная деятельность;

420 – государственная измена;

141 – факты сексуального насилия военными РФ.

Преступления против детей (без учета территорий боевых действий и временно оккупированных территорий Украины):

664 погибло;

2 227 ранено;

2 237 пропало без вести;

19 546 депортировано в РФ;

47 880 разыскано;

1819 возвращено.

