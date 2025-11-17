  1. В Украине

Стало известно, сколько военных преступлений со стороны РФ расследуют в Украине

20:21, 17 ноября 2025
Особое внимание в Национальной полиции Украины уделяют преступлениям против детей.
Стало известно, сколько военных преступлений со стороны РФ расследуют в Украине
Фото иллюстративное
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С начала полномасштабного вторжения армии РФ на территорию Украины открыто более 182 тысяч уголовных производств против российских военных и их пособников, сообщили в Национальной полиции.

Из этого числа, в частности:

  • 166 029 – военные преступления;
  • 9 375 – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;
  • 4 621 – коллаборационная деятельность;
  • 420 – государственная измена;
  • 141 – факты сексуального насилия военными РФ.

Преступления против детей (без учета территорий боевых действий и временно оккупированных территорий Украины):

  • 664 погибло;
  • 2 227 ранено;
  • 2 237 пропало без вести;
  • 19 546 депортировано в РФ;
  • 47 880 разыскано;
  • 1819 возвращено.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Национальная полиция россия преступление уголовное производство

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Рекодификация Гражданского кодекса Украины: как в Раде хотят изменить нормы о форме сделок

Предложение исключить из кодекса нормы об устной и письменной формах сделок вызвало критику ГНЕУ.

Навигация по курсу «АК-74»: директор морской фирмы превратил дом в тайный арсенал

Суд в Николаеве вынес приговор обвиняемому, но так и не выяснил: откуда столько оружия у гражданского лица, не имеющего никакого отношения к армии.

Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда выбирает нового председателя — текстовая трансляция

17 ноября происходят выборы нового руководителя КГС ВС — это уже третья попытка избрания председателя на заседании собрания судей.

Досье судей останутся закрытыми: Большая Палата ВС поддержала решение ВККС

Верховный Суд признал законным решение ВККС временно ограничить доступ к досье судей, поскольку такая информация представляет реальную угрозу для судьей и их близких, особенно если они находятся на оккупированных территориях или служат в ВСУ.

Большая Палата Верховного Суда уточнила порядок рассмотрения судебных дел с участием военнослужащих

Большая Палата отступила от предыдущей судебной практики Верховного Суда.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]