Стало известно, сколько военных преступлений со стороны РФ расследуют в Украине
20:21, 17 ноября 2025
Особое внимание в Национальной полиции Украины уделяют преступлениям против детей.
Фото иллюстративное
С начала полномасштабного вторжения армии РФ на территорию Украины открыто более 182 тысяч уголовных производств против российских военных и их пособников, сообщили в Национальной полиции.
Из этого числа, в частности:
- 166 029 – военные преступления;
- 9 375 – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;
- 4 621 – коллаборационная деятельность;
- 420 – государственная измена;
- 141 – факты сексуального насилия военными РФ.
Преступления против детей (без учета территорий боевых действий и временно оккупированных территорий Украины):
- 664 погибло;
- 2 227 ранено;
- 2 237 пропало без вести;
- 19 546 депортировано в РФ;
- 47 880 разыскано;
- 1819 возвращено.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.