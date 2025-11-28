  1. Суспільство

Фіктивні лікарняні: ПФУ роз’яснив, хто відповідає за неправдиві медичні висновки

21:36, 28 листопада 2025
Необґрунтовані медичні висновки тягнуть за собою обов’язкове повернення виплачених коштів.
Фіктивні лікарняні: ПФУ роз’яснив, хто відповідає за неправдиві медичні висновки
Пенсійний фонд України повідомляє про посилення контролю за законністю видачі листків непрацездатності в умовах воєнного стану.

Попри безперервне фінансування страхових виплат, держава фіксує збільшення випадків необґрунтованих медичних висновків, що можуть призводити до неправомірних витрат.

Хто відповідає за неправдиві медичні висновки

Законодавство прямо визначає осіб, які несуть відповідальність за створення необґрунтованого медичного висновку про тимчасову непрацездатність. До них належать:

  • лікарі закладів охорони здоров’я;
  • фізичні особи – підприємці, які мають ліцензію на медичну практику;
  • лікарі-ФОП, що здійснюють медичну практику самостійно.

Саме на підставі таких висновків формуються електронні листки непрацездатності — документ, що дає право на отримання страхової виплати.

Механізм фінансової відповідальності

У випадках, коли факт порушення підтверджено, застосовується механізм повернення неправомірно використаних коштів. Сума страхової виплати має бути відшкодована протягом 10 календарних днів із моменту отримання вимоги Пенсійного фонду.

Такі вимоги мають статус виконавчого документа, що забезпечує їх обов’язкове виконання.

Масштаби проблеми

За дев’ять місяців поточного року фахівці Головного управління ПФУ в Полтавській області провели 69 перевірок, під час яких проаналізували 327 листків непрацездатності. Результати виявили системні порушення:

  • 88 документів видано з порушенням нормативно-правових актів;
  • 61 листок непрацездатності — повністю необґрунтований;
  • загальна кількість необґрунтованих днів непрацездатності — 585.

Пенсійний фонд ПФУ лікарняні лікарня

