Фиктивные больничные: ПФУ разъяснил, кто отвечает за недостоверные медицинские заключения
Пенсионный фонд Украины сообщает об усилении контроля за законностью выдачи листков нетрудоспособности в условиях военного положения.
Несмотря на бесперебойное финансирование страховых выплат, государство фиксирует увеличение случаев необоснованных медицинских заключений, которые могут приводить к неправомерным расходам.
Кто отвечает за недостоверные медицинские заключения
Законодательство прямо определяет лиц, которые несут ответственность за создание необоснованного медицинского заключения о временной нетрудоспособности. К ним относятся:
- врачи учреждений здравоохранения;
- физические лица – предприниматели, имеющие лицензию на медицинскую практику;
- врачи-ФЛП, осуществляющие медицинскую практику самостоятельно.
Именно на основании таких заключений формируются электронные листки нетрудоспособности — документ, дающий право на получение страховой выплаты.
Механизм финансовой ответственности
В случаях, когда факт нарушения подтвержден, применяется механизм возврата неправомерно использованных средств. Сумма страховой выплаты должна быть возмещена в течение 10 календарных дней с момента получения требования Пенсионного фонда.
Такие требования имеют статус исполнительного документа, что обеспечивает их обязательное выполнение.
Масштабы проблемы
За девять месяцев текущего года специалисты Главного управления ПФУ в Полтавской области провели 69 проверок, в ходе которых проанализировали 327 листков нетрудоспособности. Результаты выявили системные нарушения:
- 88 документов выдано с нарушением нормативно-правовых актов;
- 61 листок нетрудоспособности — полностью необоснованный;
- общее количество необоснованных дней нетрудоспособности — 585.
