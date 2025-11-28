Фиктивные больничные: ПФУ разъяснил, кто отвечает за недостоверные медицинские заключения

Необоснованные медицинские заключения влекут за собой обязательный возврат выплаченных средств.

Пенсионный фонд Украины сообщает об усилении контроля за законностью выдачи листков нетрудоспособности в условиях военного положения.

Несмотря на бесперебойное финансирование страховых выплат, государство фиксирует увеличение случаев необоснованных медицинских заключений, которые могут приводить к неправомерным расходам.

Кто отвечает за недостоверные медицинские заключения

Законодательство прямо определяет лиц, которые несут ответственность за создание необоснованного медицинского заключения о временной нетрудоспособности. К ним относятся:

врачи учреждений здравоохранения;

физические лица – предприниматели, имеющие лицензию на медицинскую практику;

врачи-ФЛП, осуществляющие медицинскую практику самостоятельно.

Именно на основании таких заключений формируются электронные листки нетрудоспособности — документ, дающий право на получение страховой выплаты.

Механизм финансовой ответственности

В случаях, когда факт нарушения подтвержден, применяется механизм возврата неправомерно использованных средств. Сумма страховой выплаты должна быть возмещена в течение 10 календарных дней с момента получения требования Пенсионного фонда.

Такие требования имеют статус исполнительного документа, что обеспечивает их обязательное выполнение.

Масштабы проблемы

За девять месяцев текущего года специалисты Главного управления ПФУ в Полтавской области провели 69 проверок, в ходе которых проанализировали 327 листков нетрудоспособности. Результаты выявили системные нарушения:

88 документов выдано с нарушением нормативно-правовых актов;

61 листок нетрудоспособности — полностью необоснованный;

общее количество необоснованных дней нетрудоспособности — 585.

