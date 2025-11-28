  1. В Україні

ТОП-10 професій, для яких потрібна вища освіта: кого роботодавці шукають найчастіше

22:00, 28 листопада 2025
Які дипломовані фахівці нині найчастіше потрібні бізнесу та державному сектору.
Державна служба зайнятості оприлюднила рейтинг професій, для яких роботодавці найчастіше шукали фахівців із вищою освітою. Хоча бізнес здебільшого потребує працівників робітничих спеціальностей — водіїв, слюсарів, швачок чи трактористів — низка посад для дипломованих спеціалістів теж стабільно тримається у топі.

Від початку року українцям запропонували 400 тисяч вакансій за майже 4 тисячами професій, однак розподіл попиту виявився дуже нерівномірним. Якщо деякі професії з’являються тисячі разів, то вузькопрофільних лікарів чи аналітиків роботодавці шукають інколи лише раз на рік.

Водночас є група спеціальностей, що потребують вищої освіти й залишаються стабільно затребуваними.

ТОП-10 професій з вимогою вищої освіти

1. Бухгалтерпонад 8 тисяч вакансій

Попит на бухгалтерів традиційно високий: відповідальний бізнес воліє бачити в цій ролі фахівця з профільною освітою. За 10 місяців року опубліковано понад вісім тисяч вакансій.

2. Спеціаліст державної служби4,4 тисячі вакансій

Освіта залежить від напрямку роботи: юристи потрібні для юридичних відділів, менеджери — для планування, журналісти — для комунікацій. Загалом роботодавці шукали чотири тисячі чотириста фахівців.

3. Менеджер із збуту2,4 тисячі вакансій

Усього Служба зайнятості пропонувала сорок шість спеціальностей менеджерського напряму й понад сім тисяч вакансій. Найбільше — саме для менеджерів із збуту, яких шукали дві тисячі чотириста разів.

4. Виховательмайже 2,4 тисячі вакансій

Потрібна педагогічна освіта, найчастіше за напрямом «Дошкільна освіта». Попит на фахівців — стабільно високий, із початку року було опубліковано майже дві тисячі чотириста вакансій.

5. Соціальний робітникмайже 2 тисячі вакансій

Фахівці з «Соціальної роботи», «Соціальної педагогіки» чи «Психології» потрібні для допомоги людям у складних життєвих ситуаціях. Загалом пропонували майже дві тисячі вакансій.

6. Економіст2 тисячі пропозицій

Безпосередньо економістів шукали одну тисячу чотириста разів, але з урахуванням інших спеціалізацій загальна кількість пропозицій сягнула двох тисяч.

7. Інженер6,2 тисячі запитів

Для інженерів відкрито понад одну тисячу двісті вакансій, але якщо врахувати всі технічні напрями, роботодавці шукали інженерів у різних спеціальностях шість тисяч двісті разів.

8. Фармацевтдо тисячі вакансій

Загалом у сфері фармації з початку року опубліковано півтори тисячі вакансій. Безпосередньо фармацевтів шукали майже одну тисячу разів.

9. Психологблизько 950 вакансій

У сфері психології налічується лише сім спеціальностей, але попит на них становив одну тисячу дев’ятсот працівників. Психологів шукали окремо майже дев’ятсот п’ятдесят разів.

10. Викладач закладу вищої освіти939 вакансій

Викладачі не лише проводять заняття, а й займаються науковою роботою та розробкою методичних матеріалів. За рік роботодавці опублікували дев’ятсот тридцять дев’ять вакансій.

трудові відносини

