ТОП-10 профессий, для которых требуется высшее образование: кого работодатели ищут чаще всего

Какие дипломированные специалисты сейчас чаще всего нужны бизнесу и государственному сектору.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственная служба занятости обнародовала рейтинг профессий, для которых работодатели чаще всего искали специалистов с высшим образованием. Хотя бизнес в основном нуждается в работниках рабочих специальностей — водителях, слесарях, швеях или трактористах — ряд должностей для дипломированных специалистов также стабильно держится в топе.

С начала года украинцам предложили 400 тысяч вакансий почти по 4 тысячам профессий, однако распределение спроса оказалось очень неравномерным. Если некоторые профессии появляются тысячи раз, то узкопрофильных врачей или аналитиков работодатели ищут иногда лишь раз в год.

В то же время есть группа специальностей, которые требуют высшего образования и остаются стабильно востребованными.

ТОП-10 профессий с требованием высшего образования

1. Бухгалтер — более 8 тысяч вакансий

Спрос на бухгалтеров традиционно высок: ответственный бизнес предпочитает видеть в этой роли специалиста с профильным образованием. За 10 месяцев года опубликовано более восьми тысяч вакансий.

2. Специалист государственной службы — 4,4 тысячи вакансий

Образование зависит от направления работы: юристы нужны для юридических отделов, менеджеры — для планирования, журналисты — для коммуникаций. В целом работодатели искали четыре тысячи четыреста специалистов.

3. Менеджер по сбыту — 2,4 тысячи вакансий

Всего Служба занятости предлагала сорок шесть специальностей менеджерского направления и более семи тысяч вакансий. Больше всего — именно для менеджеров по сбыту, которых искали две тысячи четыреста раз.

4. Воспитатель — почти 2,4 тысячи вакансий

Необходимо педагогическое образование, чаще всего по направлению «Дошкольное образование». Спрос стабильно высокий: с начала года опубликовано почти две тысячи четыреста вакансий.

5. Социальный работник — почти 2 тысячи вакансий

Специалисты по «Социальной работе», «Социальной педагогике» или «Психологии» нужны для помощи людям в сложных жизненных ситуациях. Всего предлагали почти две тысячи вакансий.

6. Экономист — 2 тысячи предложений

Непосредственно экономистов искали одну тысячу четыреста раз, но с учетом других специализаций общее количество предложений достигло двух тысяч.

7. Инженер — 6,2 тысячи запросов

Для инженеров открыто более одной тысячи двухсот вакансий, но если учитывать все технические направления, работодатели искали инженеров в различных специальностях шесть тысяч двести раз.

8. Фармацевт — до тысячи вакансий

Всего в сфере фармации с начала года опубликовано полторы тысячи вакансий. Непосредственно фармацевтов искали почти одну тысячу раз.

9. Психолог — около 950 вакансий

В сфере психологии насчитывается всего семь специальностей, но спрос на них составил одну тысячу девятьсот работников. Психологов искали отдельно почти девятьсот пятьдесят раз.

10. Преподаватель учреждения высшего образования — 939 вакансий

Преподаватели не только проводят занятия, но и занимаются научной работой и разработкой методических материалов. За год работодатели опубликовали девятьсот тридцать девять вакансий.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.