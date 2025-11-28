  1. В Украине

ТОП-10 профессий, для которых требуется высшее образование: кого работодатели ищут чаще всего

22:00, 28 ноября 2025
Какие дипломированные специалисты сейчас чаще всего нужны бизнесу и государственному сектору.
ТОП-10 профессий, для которых требуется высшее образование: кого работодатели ищут чаще всего
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственная служба занятости обнародовала рейтинг профессий, для которых работодатели чаще всего искали специалистов с высшим образованием. Хотя бизнес в основном нуждается в работниках рабочих специальностей — водителях, слесарях, швеях или трактористах — ряд должностей для дипломированных специалистов также стабильно держится в топе.

С начала года украинцам предложили 400 тысяч вакансий почти по 4 тысячам профессий, однако распределение спроса оказалось очень неравномерным. Если некоторые профессии появляются тысячи раз, то узкопрофильных врачей или аналитиков работодатели ищут иногда лишь раз в год.

В то же время есть группа специальностей, которые требуют высшего образования и остаются стабильно востребованными.

ТОП-10 профессий с требованием высшего образования

1. Бухгалтер — более 8 тысяч вакансий

Спрос на бухгалтеров традиционно высок: ответственный бизнес предпочитает видеть в этой роли специалиста с профильным образованием. За 10 месяцев года опубликовано более восьми тысяч вакансий.

2. Специалист государственной службы — 4,4 тысячи вакансий

Образование зависит от направления работы: юристы нужны для юридических отделов, менеджеры — для планирования, журналисты — для коммуникаций. В целом работодатели искали четыре тысячи четыреста специалистов.

3. Менеджер по сбыту — 2,4 тысячи вакансий

Всего Служба занятости предлагала сорок шесть специальностей менеджерского направления и более семи тысяч вакансий. Больше всего — именно для менеджеров по сбыту, которых искали две тысячи четыреста раз.

4. Воспитательпочти 2,4 тысячи вакансий

Необходимо педагогическое образование, чаще всего по направлению «Дошкольное образование». Спрос стабильно высокий: с начала года опубликовано почти две тысячи четыреста вакансий.

5. Социальный работникпочти 2 тысячи вакансий

Специалисты по «Социальной работе», «Социальной педагогике» или «Психологии» нужны для помощи людям в сложных жизненных ситуациях. Всего предлагали почти две тысячи вакансий.

6. Экономист2 тысячи предложений

Непосредственно экономистов искали одну тысячу четыреста раз, но с учетом других специализаций общее количество предложений достигло двух тысяч.

7. Инженер6,2 тысячи запросов

Для инженеров открыто более одной тысячи двухсот вакансий, но если учитывать все технические направления, работодатели искали инженеров в различных специальностях шесть тысяч двести раз.

8. Фармацевтдо тысячи вакансий

Всего в сфере фармации с начала года опубликовано полторы тысячи вакансий. Непосредственно фармацевтов искали почти одну тысячу раз.

9. Психологоколо 950 вакансий

В сфере психологии насчитывается всего семь специальностей, но спрос на них составил одну тысячу девятьсот работников. Психологов искали отдельно почти девятьсот пятьдесят раз.

10. Преподаватель учреждения высшего образования939 вакансий

Преподаватели не только проводят занятия, но и занимаются научной работой и разработкой методических материалов. За год работодатели опубликовали девятьсот тридцать девять вакансий.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

трудовые отношения

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Диверсии на польской железной дороге: выдан ордер на арест двух граждан Украины

Национальная прокуратура Польши считает, что Евгений Иванов и Александр Кононов бежали в Беларусь.

Большая Палата ВС кардинально изменила подход в определении сроков обжалования исполнительной надписи нотариуса

После решения Европейского суда по правам человека по делу «ООО «Укркава» против Украины» Большая Палата Верховного Суда пересмотрела собственное постановление 2019 года.

Комиссия рассмотрела новые заявления об установлении факта плена: юристы указывают на пробелы процедуры и риски для семей

На какие проблемы указывают правоведы.

Иностранцы-защитники получат четкий правовой статус: в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления

В Украине сделали шаг навстречу тысячам иностранцев и лиц без гражданства, которые стали на защиту территориальной целостности и независимости Украины.

Оцифровку трудовых книжек могут продлить: в Верховной Раде зарегистрировали законопроект

В Украине предлагают изменить конечный срок оцифровки трудовых книжек.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]