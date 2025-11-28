ТОП-10 профессий, для которых требуется высшее образование: кого работодатели ищут чаще всего
Государственная служба занятости обнародовала рейтинг профессий, для которых работодатели чаще всего искали специалистов с высшим образованием. Хотя бизнес в основном нуждается в работниках рабочих специальностей — водителях, слесарях, швеях или трактористах — ряд должностей для дипломированных специалистов также стабильно держится в топе.
С начала года украинцам предложили 400 тысяч вакансий почти по 4 тысячам профессий, однако распределение спроса оказалось очень неравномерным. Если некоторые профессии появляются тысячи раз, то узкопрофильных врачей или аналитиков работодатели ищут иногда лишь раз в год.
В то же время есть группа специальностей, которые требуют высшего образования и остаются стабильно востребованными.
ТОП-10 профессий с требованием высшего образования
1. Бухгалтер — более 8 тысяч вакансий
Спрос на бухгалтеров традиционно высок: ответственный бизнес предпочитает видеть в этой роли специалиста с профильным образованием. За 10 месяцев года опубликовано более восьми тысяч вакансий.
2. Специалист государственной службы — 4,4 тысячи вакансий
Образование зависит от направления работы: юристы нужны для юридических отделов, менеджеры — для планирования, журналисты — для коммуникаций. В целом работодатели искали четыре тысячи четыреста специалистов.
3. Менеджер по сбыту — 2,4 тысячи вакансий
Всего Служба занятости предлагала сорок шесть специальностей менеджерского направления и более семи тысяч вакансий. Больше всего — именно для менеджеров по сбыту, которых искали две тысячи четыреста раз.
4. Воспитатель — почти 2,4 тысячи вакансий
Необходимо педагогическое образование, чаще всего по направлению «Дошкольное образование». Спрос стабильно высокий: с начала года опубликовано почти две тысячи четыреста вакансий.
5. Социальный работник — почти 2 тысячи вакансий
Специалисты по «Социальной работе», «Социальной педагогике» или «Психологии» нужны для помощи людям в сложных жизненных ситуациях. Всего предлагали почти две тысячи вакансий.
6. Экономист — 2 тысячи предложений
Непосредственно экономистов искали одну тысячу четыреста раз, но с учетом других специализаций общее количество предложений достигло двух тысяч.
7. Инженер — 6,2 тысячи запросов
Для инженеров открыто более одной тысячи двухсот вакансий, но если учитывать все технические направления, работодатели искали инженеров в различных специальностях шесть тысяч двести раз.
8. Фармацевт — до тысячи вакансий
Всего в сфере фармации с начала года опубликовано полторы тысячи вакансий. Непосредственно фармацевтов искали почти одну тысячу раз.
9. Психолог — около 950 вакансий
В сфере психологии насчитывается всего семь специальностей, но спрос на них составил одну тысячу девятьсот работников. Психологов искали отдельно почти девятьсот пятьдесят раз.
10. Преподаватель учреждения высшего образования — 939 вакансий
Преподаватели не только проводят занятия, но и занимаются научной работой и разработкой методических материалов. За год работодатели опубликовали девятьсот тридцать девять вакансий.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.